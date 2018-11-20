  • Xiaomi Mi 8 Lite Türkiye'de (İşte Fiyatı ve Özellikleri)

Xiaomi Mi 8 Lite Türkiye'ye Geldi: İşte Fiyatı ve Özellikleri

2 dk okuma süresi
36
18
3
2
2
Xiaomi'nin orta segmentteki en iddialı modellerinden biri olan Mi 8 Lite, N11.com aracılığı ile Türkiye'de satışa sunuldu. Cihaz, ön kamerası ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin bu yılki en popüler akıllı telefonları olan Mi 8 serisinin en uygun fiyatlı modeli olan Mi 8 Lite, Türkiye’de satışa sunuldu. 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı seçeneği ile satışa sunulan cihaz, çentikli ekranı ile Mi 8 serisinin tüm tasarım özelliklerini üzerinde bulunduruyor. Cihaz, amiral gemisi modelin aksine Snapdragon 845 işlemciden değil Snapdragon 660 işlemciden güç alıyor.
İLGİLİ HABER

Xiaomi, Selfie Odaklı Telefonlar Üretmek İçin Meitu'yu Satın Aldı

Mi 8 Lite’ın en dikkat çeken özelliği ön kamerası. 24MP’lik yüksek çözünürlüklü bir ön kameraya sahip olan cihaz, selfie tutkunlarının ilk tercihlerinden biri olabilir. Ayrıca cihazın arkasında bulunan 12MP+5MP çift arka kamera, standart fotoğraf çekimlerini de oldukça kaliteli kılıyor ve doğal portre modunu cihaza kazandırıyor.

Xiaomi Mi 8 Lite Özellikler

  • Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU
  • 6GB RAM, 128GB depolama
  • 6.26 inç (2280×1080 piksel) Full HD+ ekran
  • Android 8.1 Oreo işletim sistemi
  • 12MP, Sony IMX363 sensör, f/1.9 diyafram + 5MP çift kamera
  • 24MP, Sony IMX576 sensörlü ön kamera
  • 3350mAh batarya, Qualcomm Quick Charge 3.0
  • Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) 2×2 MIMO , Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS, USB Type-C
İLGİLİ HABER

Xiaomi, Poco F1 Cihazlar İçin MIUI 10 Global Beta Sürümünü Yayınladı

Türkiye’nin önde gelen çevrimiçi alışveriş sitelerinden N11.com’da satışa sunulan Mi 8 Lite için 2539 TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Günümüz amiral gemilerinin 7-8 bin TL fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek Mi 8 Lite’ın uygun fiyatlı bir akıllı telefon almak isteyenler için iyi bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

Etiketler: Xiaomi Mi 8 Lite
36
18
3
2
2
Emoji İle Tepki Ver
36
18
3
2
2