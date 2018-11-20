Xiaomi Mi 8 Lite Türkiye'de (İşte Fiyatı ve Özellikleri)

Xiaomi'nin orta segmentteki en iddialı modellerinden biri olan Mi 8 Lite, N11.com aracılığı ile Türkiye'de satışa sunuldu. Cihaz, ön kamerası ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin bu yılki en popüler akıllı telefonları olan Mi 8 serisinin en uygun fiyatlı modeli olan Mi 8 Lite, Türkiye’de satışa sunuldu. 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı seçeneği ile satışa sunulan cihaz, çentikli ekranı ile Mi 8 serisinin tüm tasarım özelliklerini üzerinde bulunduruyor. Cihaz, amiral gemisi modelin aksine Snapdragon 845 işlemciden değil Snapdragon 660 işlemciden güç alıyor.

Mi 8 Lite’ın en dikkat çeken özelliği ön kamerası. 24MP’lik yüksek çözünürlüklü bir ön kameraya sahip olan cihaz, selfie tutkunlarının ilk tercihlerinden biri olabilir. Ayrıca cihazın arkasında bulunan 12MP+5MP çift arka kamera, standart fotoğraf çekimlerini de oldukça kaliteli kılıyor ve doğal portre modunu cihaza kazandırıyor.

Xiaomi Mi 8 Lite Özellikler

Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU

6GB RAM, 128GB depolama

6.26 inç (2280×1080 piksel) Full HD+ ekran

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

12MP, Sony IMX363 sensör, f/1.9 diyafram + 5MP çift kamera

24MP, Sony IMX576 sensörlü ön kamera

3350mAh batarya, Qualcomm Quick Charge 3.0

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) 2×2 MIMO , Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS, USB Type-C

Türkiye’nin önde gelen çevrimiçi alışveriş sitelerinden N11.com’da satışa sunulan Mi 8 Lite için 2539 TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Günümüz amiral gemilerinin 7-8 bin TL fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek Mi 8 Lite’ın uygun fiyatlı bir akıllı telefon almak isteyenler için iyi bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.