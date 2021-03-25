Xiaomi'den Sıvı Lensli Akıllı Telefon Geliyor

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Weibo'da yaptığı bir açıklamayla yaklaşmakta olan bir telefonlarıyla ilgili bilgi verdi. Lei Jun'un açıklamalarına göre 29 Mart'ta duyurulacak ve Mi Mix serisine dahil olacak bu cihaz, geleneksel lensler yerine özel bir sıvı lense sahip olacak. Sektör için bir ilk olacak bu durum, akıllı telefon kameralarına boyut atlatacak.

Son yılların en popüler teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Xiaomi, önümüzdeki günlerde bir etkinlik düzenleyecek. Yapılan açıklamalara göre bu etkinlik kapsamında da "Mi Mix" serisine ait yepyeni bir akıllı telefon duyurulacak. Telefonla ilgili ufak bir bilgi paylaşımında bulunan şirket CEO'su Lei Jun ise bu telefonun dünyada bir ilki gerçekleştireceğini ifade ediyor.

Lei Jun'un Çin'in sosyal medyası "Weibo"da yaptığı açıklamalara göre 29 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte duyurulacak telefon, sıvı lense sahip olacak. Daha önce hiçbir akıllı telefon üreticisinin yapmadığı bir şeyi yapacak olan Xiaomi, bu sıvı lens sayesinde akıllı telefonların kamera özelliklerine boyut atlatmış olacak. Peki sıvı lens ne anlama geliyor ve bu teknoloji, Mi Mix serisindeki yeni telefona neler kazandıracak?

Telefonun kamerasındaki optik yapı, tıpkı insan gözü gibi olacak

Xiaomi'nin yaklaşmakta olan telefonunun ana kamerasında, içinde optik dereceli sıvı olan bir yapı bulunacak. Mekanik ya da elektronik olarak kontrol edilebilen bu sıvı, kameranın çok hızlı bir şekilde odak uzunluğunu değiştirmesini sağlıyor. Ayrıca bu tür bir lens kullanımı, kamera modülünün daha az yer kaplamasını sağlamış olacak.

Kullanılacak sıvı lensin optik yapısının insan gözüne benzeyeceğini söyleyen Lei Jun'a göre bu teknoloji, odaklama hızını görülmemiş biçimde artıracak. Ayrıca, özel bir motor ile yönetilecek olan lens makro ve telefoto çekimlerin yapılabilmesine de imkan tanıyacak. Böylelikle Xiaomi; makro, telefoto ve geniş açı çekimler için farklı farklı lensler kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak tek lens ile farklı çekimler yapabilmeyi mümkün kılacak. Bu durum, 29 Mart'ta tanışacağımız telefonun arkasında bir adet kamera görebileceğimiz anlamına geliyor.

Xiaomi Mi Mix serisi demişken, birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde Xiaomi'nin katlanabilir ekranlı telefonuna ait olduğu iddia edilen bir arka kasa tasarımından bahsetmiştik. Kasa tasarımı üzerinde bulunan "Mi Mix" ibaresi de dikkatimizden kaçmamıştı. Belki de Xiaomi, 29 Mart'ta bu katlanabilir ekranlı telefonu duyurup, duyurduğu bu telefonda da sıvı lens kullanacaktır. Ancak bu konuda bir tahmin yürütmek pek de mümkün değil.