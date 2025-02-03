Xiaomi'nin yeni telefonu 15 Ultra kanlı canlı görüntülendi. Ayrıca cihazın tanıtım tarihi de ortaya çıktı.

Xiaomi, 2024’ün ekim ayında yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 15 serisini resmen tanıtmıştı. Bunlara ek olarak her sene olduğu gibi seriye bir “Ultra” model daha eklenecekti. Xiaomi 15 Ultra’nın, bu ay içinde tanıtılması bekleniyordu.

Cihaz için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün önemli bir gelişme yaşandı. Xiaomi 15 Ultra’nın kanlı canlı görüntüleri ve çıkış tarihi sızdırıldı.

26 Şubat’ta tanıtılacağı söylenen Xiaomi 15 Ultra böyle gözükecek

Sızdırılan videoya baktığımızda telefonun arka tasarımı hakkında bir fikir edinebiliyoruz. Önceki sızıntılarla uyumlu bir şekilde yeni bir tasarımı benimseyeceği görülüyor. Kocaman yuvarlak ada içine yerleştirilen kamera kurulumu, pil şeklinde flaş, kavisli köşeler, 4’lü Leica kameralar dikkat çeken kısımlarından.

Ayrıca sızan bir poster ise Xiaomi 15 Ultra’nın tanıtım tarihini bize gösteriyor. Bu ay içinde tanıtılacağını biliyorduk ancak tam tarih yoktu. Postere göre cihaz, 26 Şubat günü resmen bizlerle buluşacak.

Xiaomi 15 Ultra’da nasıl özellikler bizi bekliyor?

Biraz da telefonda beklenen özelliklere bakalım. İddialara göre cihazda 6,8 inçlik 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan ekran göreceğiz. Snapdragon 8 Elite’ten güç alacak ve 16 GB RAM’le gelecek. Global versiyonuun 512 GB depolamayla sunulması bekleniyor. Çin versiyonu ise 1 TB’a kadar çıkacak.

Kamera tarafına geldiğimizde 50 MP’lik OIS destekli ana kamera, 50 MP ultra geniş, 50 MP 3x optik zoom destekli telefoto ve 200 MP’lik 4,3x zoom özellikli periskop telefoto kamera göreceğiz. Önde ise 32 MP’lik selfie kamerası yer alacak. HyperOS 2.0 ile kutudan çıkacak telefonun, 90W kablolu 50W kablosuz desteğine sahip 6000 mAh bataryayla gelmesi bekleniyor.