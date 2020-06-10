Xiaomi'den Pop-Up Kameralı Yeni Akıllı Telefon Patenti

Popüler akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni akıllı telefon patenti ortaya çıktı. Xiaomi'nin almış olduğu yeni akıllı telefon patenti, arka kamera çıkıntısıyla birleşen pop-up kamerasıyla alışık olduğumuz ancak bir anlamda da yeni bir yaklaşım sunuyor.

Xiaomi’nin daha önce oldukça ilginç akıllı telefon patentlerini görmüştük. Döndürülebilen kamera paneli ve 7 kamera sensörlü bir pop up kamera tasarımı bunlardan sadece ikisi. Şirketin katlanabilir ve her tarafı ekranlı telefonlar için patentleri de bulunuyor.

Xiaomi, ilginç patentlerine bir yenisini daha ekledi. Şirketin son almış olduğu akıllı telefon patenti, önden standart bir pop-up kameralı akıllı telefon patenti gibi görünürken, arka ve üst taraftan bakıldığında farkını ortaya koyuyor.

Delikli ekran tasarımı, pop-up kameraların unutulmasına neden oldu

Pop-up kameralar, 2018 yılında zirve noktasına ulaştıktan sonra yıllar için akıllı telefon üreticileri tarafından daha nadiren kullanılmaya başlandı. Akıllı telefon üreticileri, pop-up kameraların sıvı korumasının zorluğundan şikayet ettikleri için bu kameraları telefonlarında artık eskisi kadar kullanmıyorlar.

Xiaomi'nin yeni pop-up kameralı telefonu böyle görünüyor

Xiaomi'nin almış olduğu yeni akıllı telefon patentinde pop-up kamera, dikey pozisyondaki arka kamera çıkıntısı ile birleşiyor. Böylece Xiaomi, pop-up mekanizması ve sensör için daha fazla alana sahip oluyor. Yine de söz konusu cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık sunamayacak.

Cihazın üst kısmında dörtlü kurulum gibi görünen üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Kamera modülünün en üstündeki kare alan, periskop kameraları hatırlatsa da aslında pop-up kameranın bulunduğu kısım. Altta bulunan sensörler ise arka kamera işlevi görüyor.