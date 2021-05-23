Redmi Note 10 Ultra'nın Tanıtım Tarihi Açıklandı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni akıllı telefon serisinin amiral gemisi Redmi Note 10 Ultra'yı tanıtacağı tarihi açıkladı. Şirket, tanıtım tarihiyle birlikte telefonun bazı görsellerini de yayınladı. Serinin NFC 3.0 teknolojisine ev sahipliği yapacağı kesinleşti.

Xiaomi’nin Redmi adı altında piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar, bugüne kadar büyük bir başarı elde edildi. Markanın özellikle Note modelleri her yıl satışlarda kendi segmentindekilerle kıyasıya mücadele etti, kimi zaman da mücadeleden zaferle ayrıldı. Xiaomi’nin yeni Redmi Note serisi çıkış yapmışken, şirket bu serinin amiral gemisini ne zaman tanıtılacağını da açıkladı.

Xiaomi, yaptığı paylaşımda yeni Redmi Note 10 serisinin amiral gemisi Note 10 Ultra'nın 26 Mayıs Çarşamba günü tanıtılacağını duyurdu. Şirket, resmi duyuruyla birlikte de telefonun bazı görsellerini ve özelliklerini paylaştı. Basın görsellerinde yer alan özellikler, Redmi’nin bu yıl da büyük başarılar elde edebileceğine işaret ediyor.

Redmi Note 10 basın görselleri:

Redmi Note 10 Ultra'nın getirdiği en büyük özelliklerden birisi NFC 3.0 desteği oldu. Şirket, buna özel bir görsel de yayınladı. NFC teknolojisinin son sürümüyle birlikte kullanıcılar, daha başarılı bağlantıya, daha yüksek güvenliğe ve ilk kez ikili doğrulama sistemine kavuştu. NFC 3.0’ın yanı sıra telefon, elbette teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Redmi Note 10 Ultra, 193 gram ağırlığına rağmen bünyesinde amiral gemisi bir işlemciye, sağlam bir soğutma sistemine ve çift kanal UFS 3.1 depolamaya yer verecek. Telefonun hangi işlemciye sahip olduğu henüz resmen açıklanmamış olsa da tahminler, MediaTek’in Dimensity 1100 işlemcisi üstünde yoğunlaşıyor. Son olarak telefonun 8 GB’lık bellekle gelmesi bekleniyor.

Kamera kısmında Redmi Note 10 Ultra, bir önceki seriden farklı olacak şekilde kurulumu sağ üst kısımda barındırıyor. Hemen hemen aynı tasarıma sahip olan bu kurulumda üç adet kamera yer alıyor. Ayrıca kızılötesi uzaktan kumanda sensörü, Note serisinde kalmaya devam ediyor.