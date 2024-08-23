Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7'den devasa boyutta zarar etti. Bu zarar, yılın ikinci çeyreği için 252 milyon dolara ulaşmış durumda. Ancak bu durum, şirket için bir şey ifade etmiyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil sektörüne bomba bir giriş yaptı. Şirket, "SU7" olarak isimlendirdiği ilk otomobili ile gündeme bomba gibi düştü. Üstelik şirket, efsane satış rakamlarına da ulaştı. Mart ayında ön siparişe açılan Xiaomi SU7, sadece ilk gününde 100 bin sipariş aldığını açıkladı.

Ancak tüm bunlar, Xiaomi'de yüzlerin gülmesine neden olmadı. Çünkü firma, elektrikli otomobil satışlarından zarar ediyor. Açıklanan verilere göre 30 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılan her Xiaomi SU7, firmaya 9.200 dolar zarar ettiriyor.

Toplam zarar, 252 milyon dolara ulaştı

Xiaomi'nin açıkladığı resmî verilere göre şirket, 2024'ün ikinci çeyreğinde 27.307 adet SU7 teslimatı gerçekleştirdi. Bu da Xiaomi'nin toplam zararının 252 milyon dolar seviyelerinde olduğu anlamına geliyor.

Ancak bu demek olmuyor ki Xiaomi, elektrikli otomobil işinden vazgeçecek. Aksine şirket, bu sektöre yatırım yapmaya devam edecek. Çünkü firma, ilk aşamalarda zarar edeceğini zaten biliyordu. Mesela Xiaomi kurucularından Lei Jun, birkaç ay önce bir açıklama yapmış ve SU7'nin zararına satıldığını söylemişti. Bir Xiaomi sözcüsü ise SU7'nin yatırım maliyetinin çok yüksek olduğunu kabul etmiş, bunu düşürmek için çalışacaklarını belirtmişti...

Xiaomi SU7 neler sunuyor?