Xiaomi, temel ses özelliklerine sahip uygun fiyatlı yeni akıllı gözlüğü “Smart Audio Glasses”ı dünya genelinde satışa sundu. Hafif yapısıyla günlük kullanıma uygun olan gözlük, uzun pil ömrüyle de öne çıkıyor.
Xiaomi Smart Audio Glasses, temel işlevleriyle günlük kullanım için tasarlanmış bir akıllı gözlük modeli olarak öne çıkıyor. Bluetooth kulaklıkların sunduğu ses özelliklerini gözlük formunda sunan cihaz, hem ergonomik hem de pratik bir yapı sunuyor.
Xiaomi Smart Audio Glasses özellikleri
IP54 sertifikasıyla sıçramalara ve toza karşı dayanıklılık sunan gözlük, manyetik şarj sistemi ve çıkarılabilir menteşe yapısıyla da öne çıkıyor.
- Ses teknolojisi: SLS0820 ultrasonik hoparlör ve özel ses alanı ile açık kulak ses çıkışı
- Gürültü engelleme: Çift ses sızıntı koruması ve yankı önleyici algoritma
- Tasarım: 40 gram ağırlığında, esnek burun pedi ve kavisli şakak tasarımı
- Pil ömrü: 11 güne kadar bekleme, 10 saate kadar kullanım süresi
- Su ve toz dayanıklılığı: IP54 sertifikası
- Şarj: Manyetik pimli özel kablo ile şarj
- Kontroller: Dokunmatik kontrol desteği, çıkarıldığında otomatik oynatma durdurma
- Fiyat: 90 dolar
Xiaomi Smart Audio Glasses, uygun fiyatlı bir akıllı gözlük arayanlar için temel ses ve çağrı ihtiyaçlarını karşılayacak pratik bir seçenek sunuyor. Hafif tasarımı, kolay kontrolleri ve uzun pil ömrüyle günlük kullanımda işlevselliğe odaklanıyor.