Xiaomi, temel ses ve çağrı işlevlerine sahip yeni akıllı gözlüğü Smart Audio Glasses’ı küresel pazarda satışa çıkardı. Smart Audio Glasses, 11 güne kadar pil ömrü, IP54 sertifikası ve manyetik şarj sistemi gibi özelliklerle birlikte geliyor. Akıllı gözlük, özellikle kablosuz ses deneyimini günlük yaşama entegre etmek isteyen kullanıcılar için alternatif bir seçenek sunuyor.

Xiaomi, temel ses özelliklerine sahip uygun fiyatlı yeni akıllı gözlüğü “Smart Audio Glasses”ı dünya genelinde satışa sundu. Hafif yapısıyla günlük kullanıma uygun olan gözlük, uzun pil ömrüyle de öne çıkıyor.

Xiaomi Smart Audio Glasses, temel işlevleriyle günlük kullanım için tasarlanmış bir akıllı gözlük modeli olarak öne çıkıyor. Bluetooth kulaklıkların sunduğu ses özelliklerini gözlük formunda sunan cihaz, hem ergonomik hem de pratik bir yapı sunuyor.

Xiaomi Smart Audio Glasses özellikleri

IP54 sertifikasıyla sıçramalara ve toza karşı dayanıklılık sunan gözlük, manyetik şarj sistemi ve çıkarılabilir menteşe yapısıyla da öne çıkıyor.

Ses teknolojisi: SLS0820 ultrasonik hoparlör ve özel ses alanı ile açık kulak ses çıkışı

SLS0820 ultrasonik hoparlör ve özel ses alanı ile açık kulak ses çıkışı Gürültü engelleme: Çift ses sızıntı koruması ve yankı önleyici algoritma

Çift ses sızıntı koruması ve yankı önleyici algoritma Tasarım: 40 gram ağırlığında, esnek burun pedi ve kavisli şakak tasarımı

40 gram ağırlığında, esnek burun pedi ve kavisli şakak tasarımı Pil ömrü: 11 güne kadar bekleme, 10 saate kadar kullanım süresi

11 güne kadar bekleme, 10 saate kadar kullanım süresi Su ve toz dayanıklılığı: IP54 sertifikası

IP54 sertifikası Şarj: Manyetik pimli özel kablo ile şarj

Manyetik pimli özel kablo ile şarj Kontroller: Dokunmatik kontrol desteği, çıkarıldığında otomatik oynatma durdurma

Dokunmatik kontrol desteği, çıkarıldığında otomatik oynatma durdurma Fiyat: 90 dolar

Xiaomi Smart Audio Glasses, uygun fiyatlı bir akıllı gözlük arayanlar için temel ses ve çağrı ihtiyaçlarını karşılayacak pratik bir seçenek sunuyor. Hafif tasarımı, kolay kontrolleri ve uzun pil ömrüyle günlük kullanımda işlevselliğe odaklanıyor.