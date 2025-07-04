Xiaomi, dikkat çeken özelliklerle donattığı yeni çamaşır kurutma makinesi Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro'yu tanıttı. Gelin herkesin evinde isteyeceği bu kurutucunun özelliklerine bakalım.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Xiaomi, akıllı ev aletleri konusunda da iddialı bir markaydı. Firmanın düzenli olarak yeni ürünler tanıttığını görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Çinli teknoloji devi, herkesin evinde olsun isteyeceği bir akıllı kurutma cihazı tanıttı.

Mijia serisinin bir parçası olan bu cihaz, Smart Clothes Dryer 2 Pro ismiyle Çin’de resmen piyasaya sürüldü. Çamaşır kurutucu, her detayıyla dikkat çekiyor ve kullanıcıya çok yararlı olacak işlevler vadediyor.

Xiaomi Smart Clothes Dryer 2 Pro kurutucu neler sunuyor?

Modern evler için tasarlanan SmartClothes Dryer 2 Pro, 9,5 santimetrelik tavana entegre edilebilen çok ince bir gövdeye sahip. Böylece evde gereksiz yer kaplamıyor, çamaşırları hızlı bir şekilde kurutabiliyor ve evin temiz ve düzenli görünümünü korumasını sağlıyor. Xiaomi kurutma makinesini, odanın birincil ışık kaynağı olarak da görev yapmasını sağlayan 3D kavisli kubbe ışıkla donatmış. 2200 lümene kadar parlaklık sağlayabiliyor. Bu da onu gündüz veya akşam fark etmeksizin kullanmaya uygun hâle getiriyor.

Sistemde toplamda 94 kurutma yuvası var. Bunlar 40’ı açık asma, 20 geri çekilebilir, 32 döner kanca ve 2 yorgan çubuğundan oluşuyor. Şirketin aktardığına göre cihaz 35 kilograma kadar çıkan çamaşırları kurutabilecek. Çubuklar da yüksek dayanıklılık için 6063 alüminyum alaşımı ve 304 paslanmaz çelik tel kullanıyormuş.

Sessiz bir model olduğunu da belirtelim. Bunu, düşük gürültülü DC motoruyla yapıyor. Ayrıca 1,1 metreye kadar dikey kaldırma, Mi Home uygulaması desteği, Xiao AI yapay zekâ sesli asistan desteği, HyperOS, kablosuz uzaktan kumanda gibi özellikleri de var. 1275 x 460 x 95 mm boyutlarındaki cihazın çubuklarının 2200 mm’ye kadar çıktığını da ekleyelim. Fiyatı ise 237 dolardan başlıyor. Şimdilik Çin’de satışa sunuldu. Diğer pazarlara gelişiyle ilgili ise henzü bir bilgi yok.