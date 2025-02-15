Xiaomi'nin önümüzdeki haftalarda resmen piyasaya süreceği yüksek performanslı elektrikli otomobili SU7 Ultra'nın yeni gümüş renk seçeneğiyle geleceği açıklandı.

Xiaomi, geçen yıl Çin’de piyasaya sürdüğü tamamen elektrikli SU7 modeliyle resmen otomobil sektörüne giriş yapmıştı. Şirket, bu modeliyle oldukça başarılı bir dönem geçirmiş ve yüksek satışlar sayesinde kârını artırmıştı. Daha birkaç gün önce de otomobillerini küresel pazara getirmek için hamlelerine başladığı görülmüştü.

Şimdi ise Xiaomi SU7 modelinin 27 Şubat’ta çıkacak Ultra versiyonuyla alakalı şirketten bir açıklama geldi. Teknoloji devi, modelin hayran kalacağınız yepyeni bir rengini gösterdi.

SU7 Ultra’ya gümüş renkle gelecek

Şirketin açıklamalarına göre yeni gelecek bu versiyonda “Kozmik Gümüş” ismi verilen yepyeni bir gümüş renk seçeneği göreceğiz. Paylaşılan fotoğraflar, bu rengin otomobilin tasarımını bir üst seviyeye çıkararak gerçekten çok güzel görünmesini sağladığını gösteriyor.

Gümüş dış tasarım, tekerleklerdeki sarı fren kaliperleri ve altın amblemlerle birleştirilmiş ve ortaya bu görüntü çıkmış. Siyah jantların da buna katkı sağladığını söyleyebiliriz. Kuşkusuz bu versiyon, daha sportif ve birinci sınıf görünmesini sağlamış.

Xiaomi SU7 Ultra, 5 renk seçeneğiyle gelecek. Onlar arasında pembe de olacakmış. Bu versiyonun normal SU7 modelinin daha yüksek performanslı versiyonu olacağını belirtelim. Araç, 1500 beygir gücü üreten 3 elektrikli motora sahip olacak. 0’dan 100 km/sa’e 1,98 saniyede ulaştığı söyleniyor. Maksimum hızı ise 350 km olacak.