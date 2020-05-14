Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi; UnionPay ve GF Credit Card ile yaptığı iş birliğinin bir sonucu olarak yeni Xiaomi GF Joint kredi kartını tanıttı. Kart, Xiaomi alışverişlerinde avantajlar sağlayabiliyor.

Son dönemde teknoloji üreticileri gözlerini finans teknolojilerine dikmiş durumda. Blok zincir ve kripto para gibi yeni teknolojileri bir yana koysak bile NFC ve akıllı kartlar gibi geleneksel yöntemlerin üzerine inşa edilmiş sistemler de karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Apple, kendi yeni ön ödemeli kartını duyurmuştu. Benzer bir hamle de Çinli üretici Xiaomi’den geldi. Xiaomi; UnionPay ve GF ile iş birliği yaparak ürettiği yeni kredi kartının duyurusunu gerçekleştirdi.

Xiaomi’den cihaz hediyeli kart:

Yeni kart, Xiaomi’nin kullanıcılara yönelik ilk küçük ev elektroniği ödeme aracı olarak gösteriliyor. Kartın bir diğer özelliği de bu kartla her ay üç defa 199 yuanlık (yaklaşık 195 TL) alışveriş yapanlara her ay bir adet aynı bedelde ürün hediye edilmesi.

İlk gelen bilgilere göre kartlar özel bir materyalden yapılacak. Kart üzerindeki bilgiler lazer işlemeyle yazılacak. Karta başvuru yapmaksa oldukça kolay olacak. Xiaomi telefonlarda yer alan Xiaomi Cüzdan uygulamasından karta başvuru yapılabilecek. Xiaomi telefon kullanmıyorsanız Xiaomi Cüzdan hesabıyla başvuru yapmanız gerekecek. Bu kartla teknik olarak NFC özelliği olmayan cihazların da akıllı cüzdan kullanması sağlanacak. Tabii bunun ilk aşamada Çin'de kullanılacağını belirtelim.

Yeni kart kampanyayla geliyor:

Xiaomi, yeni kartının tanıtımını yapmak ve müşteriler tarafından kullanılmasını sağlamak için bazı kampanyalar da hazırladı. Buna göre ilk üç ay içerisinde 99 yuanlık bir alışveriş yapmanız durumunda 50 yuanlık bir Xiaomi indirim çeki kazanıyorsunuz. Bu da ödediğiniz bedelin neredeyse %50'sini başka bir üründe değerlendirebileceksiniz demek.

Bu kartlar ayrıca birikim ve faiz hesaplarıyla birlikte de çalışıyor. Kartlar, çeşitli firmaların sahip olduğu ön ödemeli kartlarla ya da ön ödemeli uygulamalarla da sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Kartın farklı avantajları da olması bekleniyor. Şu anda kartın Çin’de kullanılabileceği biliniyor. Xiaomi ve Apple gibi firmaların kartlar üretmeye başlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu teknolojiler hayatımızı nasıl etkileyecek?