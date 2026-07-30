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Xiaomi'nin Yeni SUV Serisinden SkyNomad N90 Max ve N70 Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

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Xiaomi, Çin'de gerçekleştirdiği lansmanda yeni SUV serisinden SkyNomad N90 Max ve N70 Max modellerini tanıttı.

Xiaomi'nin Yeni SUV Serisinden SkyNomad N90 Max ve N70 Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xiaomi, SU7 ve YU7 serilerinin ardından yeni SkyNomad serisi adı altında iki yeni SUV modelini resmî olarak tanıttı.

Yeni SkyNomad serisi, yedi koltuklu N90 Max ve beş koltuklu, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip N70 Max modellerinden oluşuyor.

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Xiaomi'nin Yeni SUV Serisinden SkyNomad N90 Max ve N70 Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!
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SkyNomad serisindeki Max modeller hangi özelliklere sahip?

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SkyNomad serisi, sürücü ve yolcular için oldukça zengin bir multimedya ve bilgi ekranı kurulumuyla geliyor. Ön konsolda 16,1 inç boyutunda ve 3K çözünürlükte merkezi bir bilgi-eğlence ekranı ile 8,88 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Sürücünün gözünü yoldan ayırmamasını sağlamak adına 20 inç büyüklüğünde devasa bir Head-Up Display (HUD) sistemi de araca entegre edilmiş durumda.

Arka yolcular için ise tercihe göre tavana ve konsola entegre 21,4 inçlik dev bir eğlence ekranı sunuluyor. İç mekândaki en dikkat çekici yeniliklerden biri de ön yolcu koltuğunun tasarımı. Ön yolcu koltuğu geriye doğru uzayarak arka yolcular için hem bir destek ayağına hem de taşınabilir bir kontrol ekranı standına dönüşebiliyor. Donanım tarafında gücünü Snapdragon 8 platformunun üçüncü neslinden alan araç, Super Xiao Ai sesli asistanı ve CarIoT ekosistemi sayesinde hem araç içinden hem de dışından sesli komutlarla yönetilebiliyor.

LiDAR desteği var

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Xiaomi, SkyNomad ailesindeki tüm modellerde Xiaomi HAD sürüş destek paketini ve XLA bilişsel modelini standart donanım olarak sunacağını duyurdu. Sistemlerin merkezinde, 700 TOPS işlem gücüne sahip NVIDIA Thor çipi görev yapıyor. Algılama donanımı ise tavan üstü LiDAR, 4D milimetrik dalga radarı, 11 adet yüksek çözünürlüklü kamera ve 12 adet ultrasonik sensörden oluşuyor.

Serinin tepesinde yer alan amiral gemisi N90 Max ise bu paketi bir adım öteye taşıyor. Modelin arka kısmına yerleştirilen katı hâl LiDAR sensörü, aracın çevresel farkındalığını ve arka kör nokta algılama yeteneğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Xiaomi şu anda lansmanı Çin'de gerçekleştirdiği gibi, otomobilleri de Çin pazarında satışa sunmayı planlıyor. Keza her iki modelin de küresel pazara sunulup sunulmayacağı konusunda henüz resmî bir açıklama yapılmış değil.

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