Yandex’in popüler hizmetlerinden olan Yandex Haritalar üzerinde gördüğünüz haritaları düzenleyebileceğinizi biliyor musunuz? Yandex, tüm kullanıcılarına harita düzenleme imkanı sunuyor, böylece navigasyon kullanım deneyimini daha başarılı bir hale getirmeyi amaçlıyor.

ABD'li Google'ın Rus rakibi Yandex, günümüzde en çok Haritalar hizmetiyle dikkatleri üzerine çekiyor diyebiliriz. Her ne kadar Yandex Disk, Yandex Mail gibi hizmetleri bulunsa da Yandex Haritalar, rakiplerine kıyasla oldukça farklı imkanlar sunuyor. Elbette bilmediğiniz bir bölgede yolunu bulma şekliniz aynı, ancak kişisel harita hizmeti Apple ya da Google'ın servislerinde Yandex kadar etkili görünmüyor.

Yandex Haritalar'da kullanıcı olarak var olan, yani herkese açık haritaları düzenleme yetkisine sahibiz. Yaptığımız eklemeler, tıpkı bir Wikipedia makalesinde olduğu gibi onaydan geçiyor. Bu aşamadan sonra tüm dünya bizim yaptığımız düzenlemeleri Yandex Haritalar üzerinde görebiliyor. Örneğin mahallenizde yeni bir yol mu açıldı, yeni bir köprü mü yapıldı ya da yeni binalar mı var, bunları tek tek bildirip anında sonuç almak mümkün hale geliyor. Gelin hep birlikte Yandex Haritalar Editör aracını nasıl kullanacağımızı öğrenelim.

Yandex Haritalar Editörü nasıl olunur?

Yandex, Haritalar üzerinde değişiklik yapan ve yapmak isteyen tüm kullanıcılarını "Yandex Haritalar Editörü" olarak isimlendiriyor. Siz de bir Yandex Haritalar Editörü olmak istiyorsanız ve çevrenizde gördüğünüz değişiklikleri Yandex Haritalar’a kaydederek diğer kullanıcıların trafik yoğunluğunu biraz olsun rahatlatabiliyorsunuzç. İlk olarak yapmanız gereken bir Yandex kullanıcısı olmak. Bunun için;

Buradan Yandex kimlik oluşturma sayfasını açın.

Burada sizden gerçek adınız, soyadınız, yeni belirleyeceğiniz bir kullanıcı adını girin,

İstenilen tüm bilgileri doğru bir şekilde doldurun ve en alttaki “Kayıt Ol” butonuna tıklayın,

Hesabınız oluşturuldu. Dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz,

Şimdi de Yandex Haritalar ile devam edelim.

Yandex Haritalar üzerinde düzenlemelere başlayın:

Buradan Yandex Haritalar Editör sayfasını açın.

Editör hesabınız otomatik olarak oluşturulacaktır.

Haritada ekleme yapmak istediğiniz yerin adını ya da koordinatlarını yazarak bulun.

bulun. Yeri bulduktan sonra “Oluştur” butonuna tıklayın

Yandex hesabınızı başarılı bir şekilde oluşturduysanız, Yandex Haritalar Editörü olarak harita düzenlemeye başlayabilirsiniz. Yandex hesabınızda daha önce kaydedilmiş bir konumunuz varsa, düzenlemeye direkt oradan başlayabilirsiniz. Eğer daha önce kaydedilmiş bir konumunuz yoksa Yandex Haritalar üzerinden düzenlemek istediğiniz alanı bulun ve düzenlemeye başlayın.

Seçtiğiniz yere yol, bina, adres, yer adı, ulaşım noktası, bitki örtüsü, arazi, su alanı, düz alan, idari sınır, yol yapım çalışması ve otopark ekleyebilirsiniz.

ve otopark ekleyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz alanı seçtikten sonra, alan ile ilgili detayları doğru bir şekilde yazın.

Ardından fareniz yardımıyla eklemek istediğiniz alanın sınırlarını çizin.

Alanı çizdikten ve alan ile ilgili detayları doğru bir şekilde yazdıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayın,

doğru bir şekilde yazdıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayın, Eklediğiniz alan ve alana ait bilgiler Yandex tarafından kontrol edildikten sonra Yandex Haritalar üzerinden herkes tarafından görülebilecek.

Kaydettiğiniz detay üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız;

Haritalara eklediğiniz alana tıklayın

Alan bilgileri karşınıza çıkacak,

Yan yana üç noktadan oluşan düzenleme butonuna tıklayın

tıklayın Karşınıza çıkan sil, kopyala, düzenlemeleri geri al, şikayet et, paylaş seçenekleri arasından işleminize en uygun olanı seçin,

Değişiklikleri tamamladıktan sonra kaydedin,

Son değişiklikleriniz de Yandex tarafından kontrol edildikten sonra yayınlanacak.

Yandex Haritalar Editörü olmak bu kadar kolay. Eğer sizin de yaşadığınız yerde yol, bina gibi çevre değişiklikleri yapıldıysa Yandex Haritalar üzerinde gördüğünüz haritalarda düzenlemeler yapabilirsiniz. Yaptığınız değişikleri herkesin görebileceğini, bu nedenle doğru detaylar girmeniz gerektiğini unutmayın.