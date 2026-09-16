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Yapay Zekâ Devleri "Yavaşlayalım" Diyor, Mark Zuckerberg Hız Kesmek İstemiyor!

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Yapay zekâ dünyasında “yavaşlayalım” tartışması giderek hararetlenirken Mark Zuckerberg bu fikre karşı çıkıyor. Meta CEO'suna göre şirketlerin ortak bir frene basmasına gerek yok; rekabet ve hukuki sorumluluklar, laboratuvarları zaten güvenli modeller geliştirmeye itecek.

Yapay Zekâ Devleri "Yavaşlayalım" Diyor, Mark Zuckerberg Hız Kesmek İstemiyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Her şey Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin yapay zekâ gelişiminin yavaşlatılması çağrısıyla başladı. Sonra pek alışık olmadığımız bir tablo çıktı karşımıza: OpenAI CEO'su Sam Altman ve xAI sahibi Elon Musk da Amodei'nin çağrısına destek verdi. Yapay zekâ yarışının birbirine rakip üç güçlü ismi, bu kez yavaşlama konusunda aynı tarafta buluşmuştu.

Gelgelelim Meta CEO'su Mark Zuckerberg aynı fikirde değil. Zuckerberg'e göre şirketlerin gelişimi birlikte yavaşlatmasına gerek yok. Her yapay zekâ laboratuvarı, kendi modellerini güvenli tutmak için zaten yeterince güçlü nedenlere sahip.

İçerikten Görseller

Yapay Zekâ Devleri "Yavaşlayalım" Diyor, Mark Zuckerberg Hız Kesmek İstemiyor!
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Ortak bir frene basmaya gerek yok

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Zuckerberg'e göre yapay zekâ laboratuvarlarının gelişimi yavaşlatmak için ortak bir anlaşma yapmasına gerek yok. Her şirket kendi modelini geliştirirken güvenlik konusunda da kendi kararını verebilir.

Buradaki düşüncesi basit: Bir laboratuvar, modelini güvenli bir şekilde geliştirmek zorunda. Hem kullanıcıların karşılaşabileceği riskler hem de şirketin üstlenebileceği sorumluluklar buna neden oluyor.

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Dolayısıyla Zuckerberg, bir şirketin yavaşlaması için diğerlerinin de aynı kararı almasını beklemenin gerekli olmadığını savunuyor.

Güvenlik için rekabet yeterli olabilir mi?

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Zuckerberg'in ortak bir güvenlik anlaşmasına ihtiyaç duymamasının arkasında rekabet de var. Yapay zekâ modellerinin insanlara zarar vermesi durumunda şirketlerin ciddi hukuki sorumluluklarla karşılaşabileceğini belirten Meta CEO'su, bu riskin başlı başına bir teşvik oluşturduğunu düşünüyor.

Üstelik güvenlik konusunda geride kalan bir laboratuvarın kullanıcıların ve müşterilerin gözündeki güveni de zarar görebilir. Zuckerberg'in yaklaşımına göre şirketlerin bu nedenle güvenlik ve hizalama çalışmalarına yatırım yapması kendi çıkarlarına.

Yani mesele yalnızca bir anlaşmaya imza atmak değil. Şirketler zaten birbirleriyle yarışıyor. Bu yarışın içinde güvenlik de önemli bir başlık hâline geliyor.

Meta kendi modelini neden erteledi?

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Meta, Zuckerberg'in bu yaklaşımını kendi aldığı bir kararla da açıklıyor. Zuckerberg, Muse yapay zekâ modelinin çıkışını güvenlik ve emniyet gerekçeleriyle birkaç ay ertelediklerini söyledi.

Bunu yaparken diğer şirketlerden benzer bir karar almalarını istemediklerini de belirtti. Zuckerberg'e göre Meta, kendi ürünü için gerekli gördüğü kararı kendi başına aldı.

Şirket ayrıca işlem gücünün büyük bölümünü yapay zekânın kendi kendini geliştirmesi (RSI) yerine doğrudan kullanıcıların yararlanacağı ürünlere ayırdığını söylüyor.

Nvidia CEO'su da benzer düşünüyor

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Zuckerberg'in yaklaşımı Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın açıklamalarıyla da benzerlik taşıyor. Huang, yeni düzenlemeler getirmek yerine şirketlerin mevcut kurallar çerçevesinde sorumluluk alması gerektiğini savunuyor.

Böylece yapay zekâ sektöründeki tartışmanın iki farklı tarafı ortaya çıkıyor. Amodei, Altman ve Musk gelişimin hızına daha temkinli yaklaşılması gerektiğini söylerken Zuckerberg ve Huang, şirketlerin kendi sorumlulukları ve piyasa baskısıyla güvenliği sağlayabileceğini düşünüyor.

Tartışmanın nereye varacağı ise yapay zekâ modelleri geliştikçe daha fazla konuşulacak gibi görünüyor.

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