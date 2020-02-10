"Yapay Zeka, Dünya Dışı Yaşam Arayışında Yanıltıcı Olabilir"

Gerçekleştirilen yeni bir çalışma, yapay zekanın Dünya dışı yaşam konusunda insanları kandırabileceğini gösterdi. Çalışmada, yapay zekanın bulguları yanlış yorumlayabileceği ve bu yanlış yorumların insanları yanıltabileceği belirlendi.

İnsanlık çok uzun zamandır evrenin başka bir köşesinde var olan ya da daha önce var olmuş canlılara yaşam kanıtları arıyor. Dünya dışı yaşam için çalışmalar devam etmesine rağmen, şu ana kadar bulunmuş herhangi bir kanıt yok. Ancak teknoloji geliştikçe bu alandaki çalışma araçları kanıt elde etmek için daha da gelişiyor.

Yapay zekanın da Dünya dışı yaşamın kanıtlarını arama çalışmalarında yer alması bir süredir üzerinde çalışılan konulardan bir tanesi. Ancak gerçekleştirilen bir çalışma, yapay zekanın bu alanda insanlar için yanıltıcı olabileceğini gösteriyor.

Dünya dışı yaşamın kanıtlarının araştırılmasında yapay zekanın kullanılıp kullanılamayacağını görmek için İspanya’nın Cadiz Üniversitesi’nde bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırmada, cüce gezegen Ceres’ten elde edilen görüntüler kullanıldı.

Ceres’in yüzeyinde bulunan Occator ismi verilen bir kraterin içinde parlak noktalar görünüyor. Ne oldukları kesin olarak belirlenmeyen parlak noktaların buz ya da tuz parçaları olabileceği düşünülüyor.

Occator içinde bulunan parlak noktalardan bir tanesinde birdizi geometrik şekil görülüyor. Cadiz Üniversitesi’nden Gabriel G. De la Torre, bu şekilleri insanların ve yapay zekanın nasıl yorumladığı belirlemek için bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma sırasında Occator içinde bulunan parlak noktalardan geometrik şekiller, insanlara ve yapay zekaya gösterildi. İnsanlar, görselde bir kare şekil gördüklerini söylediler. Yapay zeka, analiz ettiği görüntülerde karenin yanında bir de üçgen tespit etti.

Yapay zekanın tespitinden önce görüntülerde, üçgen şekli hiçbir katılımcı tarafından tespit edilememişti. Ancak yapay zekanın analizinin ardından bazı katılımcılar, fotoğraflarda üçgeni gördüklerini söylediler.

Çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak De la Torre, yapay zekanın Dünya dışı yaşamın kanıtlarının aranması konusunda yararlı olmayacağını söyledi. De la, kare yapının tam olarak ne olduğunun bilinmediğini, yapay zeka tarafından tespit edilen kare ve üçgenin ise bir ışık ya da gölge oyunu olabileceğini açıkladı.

De la Torre, çalışmanın asıl amacının yapay zekanın insan gözü ile gözden kaçabilecek yeni kalıpları yorumlayıp yorumlayamayacağını görmek olduğunu belirtti.Gabriel G. De la Torre, ortaya çıkan sonuçların yapay zekanın bu şekilde kullanılmasının yanıltıcı sonuçları olacağını gösterdiğini de sözlerine ekledi.