Yapay Zekâ, İşlerini Elinden Alacak: Meta, 'Yapay Zekâ' Sebebiyle Ciddi Bir Küçülmenin Eşiğinde

Meta’da işler yeniden sertleşiyor. Şirket, hızla büyüyen yapay zekâ maliyetlerini dengelemek için çalışanlarının önemli bir kısmıyla yollarını ayırmayı gündemine aldı.

Deniz Şen

Meta cephesinde bir süredir beklenen 'verimlilik' hamlesi yeniden gündemde. Şirket, yapay zekâ yatırımlarının hızla artmasıyla birlikte maliyet tarafında oluşan baskıyı dengelemek için geniş çaplı işten çıkarmaları masaya koymuş durumda.

Her ne kadar henüz resmî bir karar açıklanmış değilse de şirket içinden sızan bilgiler, ciddi bir küçülmenin değerlendirildiğini gösteriyor.

Bu adımın arkasındaki ana neden ise oldukça net: yapay zekâ yarışı.

Meta’nın planlarının merkezinde tek bir konu var: yapay zekâ. Şirket, veri merkezleri, çipler ve altyapı yatırımları için devasa bütçeler ayırıyor. 2026 için öngörülen harcama 135 milyar dolara kadar çıkabilir ve bu rakam geçen yıla göre neredeyse iki katına denk geliyor. Bu büyüklükte bir yatırımın doğal sonucu ise maliyet baskısı. Reuters kaynaklarına göre Meta, bu yükü hafifletmek için çalışan sayısını azaltmayı ciddi şekilde masaya koymuş durumda.

Konuşulan senaryolarda işten çıkarmalar %20 veya daha fazlasını bulabilir.

Meta’nın toplam çalışan sayısı yaklaşık 79 bin seviyesinde. Bu da yaklaşık 15-16 bin çalışan anlamına geliyor. Meta’nın agresif hamlelerinin arkasında rekabet baskısı var. Google, Microsoft ve OpenAI gibi devlerle yarışan şirket, geri kalmamak için milyarlarca doları AI’a akıtıyor. Bu yarışta veri merkezleri kurmak, GPU kapasitesi satın almak ve en iyi AI mühendislerini çekmek ciddi maliyet yaratıyor. Şirketin attığı adımlar, “önce yatırım, sonra optimizasyon” stratejisinin net bir örneği.

Meta’nın planları henüz kesinleşmiş değil ama tablo net: teknoloji devleri artık büyümeyi insan sayısını artırarak değil, yapay zekâ ile verimlilik yaratarak hedefliyor.

