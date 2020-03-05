Yarasalar Gibi Sesle Yönünü Bulan Drone Geliştirildi

Araştırmacılar, ses dalgalarını kullanarak etrafındaki nesneleri ve konumunu anlayabilen ve buna göre hareket edebilen dronelar geliştirdi. Böylece droneların kendi başlarına hareket edebilmeleri için önemli bir eşik aşılmış oldu.

Drone teknolojisi oldukça ciddi bir atılım içerisinde. Hemen her alanda bu teknolojinin yeni örnekleri ortaya çıkıyor ve teknolojinin yeni kullanım alanları olabileceği görülüyor. Haliyle bilim insanları ve mühendisler de daha gelişmiş dronelar yapmak için çalışıyor.

Purdue Üniversitesi mühendisleri, droneları hoparlör ve dört mikrofondan oluşan bir sistemle donatarak yaptıkları çalışmalarda, droneların sesi algılayarak hareket edebilmesini sağladı. Böylece kendi yol bulabilen dronelar için yeni bir adım atıldı.

Kendi yolunu bulan dronelar

SIAM Journal on Applied Algebra and Geometry adlı dergide yayımlanan çalışmada, bu teknolojinin araç park sistemleri ve engellilere yön bulma konusunda yardımcı olma gibi alanlarda kullanılabileceği belirtildi.

Yarasalar yer-yön bulmak için çığlık atmalarıyla biliniyor. Ses dalgalarının kendilerine geri dönüş süresine göre mesafeleri, dalgaların bozulup bozulmadığına göre de yol üzerindeki nesneleri tanımlıyorlar.

Deneydeki dronelar da aşağı yukarı aynı şekilde çalışıyor. Hoparlörden verilen sesin mikrofondan algılanma süresine ve şekline göre araç etrafındaki nesneleri algılıyor ve hareket ediyor. Deneyde kullanılan araçlar içinde bulundukları odanın duvarlarını isabetli şekilde tanımlayabildi ve kendini çarpışmalardan korudu.

Mikrofon hassasiyetiyle duvar görüntülemek

Araştırmacıların kullandığı cihaz, sadece hoparlörlerden çıkan sesin mikrofona çarpma süresini hesaplamıyor, her bir miktofonun sesi algılama süreleri arasındaki farkı da hesaplıyor. Böylece mesafeler, şekiller ve boyutlar da belirlenebiliyor.

Bu yöntem ayrıca normalde duvar olmayan, droneu şaşırtmak için yerleştirilmiş 'hayalet duvarların' da fark edilebilmesini ve aşılabilmesini sağlamasıyla dikkat çekiyor. Bir sonraki aşamadaysa drone ile küçük boyutlu nesneleri tespit edebilmek var.

Bu teknoloji ileride engellilerin daha kolay hareket etmesine ve yön bulmasına, araçların daha kolay park edebilmesine, gerekli durumlarda droneların arama kurtarma çalışmalarında daha verimli olmasına yol destek verecek.