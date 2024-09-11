Yemeksepeti'nin Günde Kaç Kişi Tarafından Kullanıldığı Açıklandı

Yemeksepeti CEO'su, bir günde platformu kaç kişinin kullandığını açıkladı. CEO'ya göre günde 2,5 milyon kişi karnını Yemeksepeti ile doyuruyor.

Uzun yıllardır faaliyetlerine devam eden ve Türkiye’nin en büyük yemek ve market teslimat hizmetlerinden olan Yemeksepeti, geçtiğimiz gün İstanbul’da bir basın buluşması gerçekleştirdi. Toplantıda, son gelişmeler ve geleceğe yönelik planlar paylaşıldı.

CEO Mert Baki’nin de katılım gösterdiği etkinlikte Yemeksepeti’nin kullanıcı verileri de paylaşıldı. Veriler için Ipsos, FutureBright, ThinkNeuro gibi araştırma firmalarından yardım alındı.

“Günde 2,5 milyon insan Yemeksepeti ile karnını doyuruyor”

Baki’nin paylaştığı verilere göre Türkiye’deki yeme-içme sektörü 2024’ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %6 büyüme gösterdi. Eve teslimatlarda %13’lük artış söylenirken 2024’te online platformlardan yemek siparişi oranının %56,3’e çıktığı aktarıldı.

Yemeksepetinin ülkemizdeki yeme-içme sektörünün %4’ünü oluşturduğunu söyleyen CEO, yılın ilk yarısında platformun sipariş sayısını %25 civarında artırdığını aktardı. Bu yıl başlatılan “Sepette TL” kampanyasının 9 milyondan fazla kez kullanıldığını ve kullanıcıların ilgisini çektiğini de ekledi.

Şirketin açıklamalarında Yemeksepeti üzerinden günde kaç hesap gerçekleştirildiği de yer aldı. Buna göre platformdan 1 günde 1 milyon civarı işlem gerçekleşiyor. Baki de bununla ilgili, “Kaba bir hesapla günde 2,5 milyon kişi karnını Yemekspeti ile doyuruyor.” ifadelerini kullandı.

Bunlar dışında teslimatların %50’den fazlasının şirketin kendi Yemeksepeti express kuryeleri ile yapıldığnı belirtti. Ancak bu konuda yeni teknolojileri entegre etme çalışmaları olduğunu da ekledi. Teknelere yaz aylarında drone teslimatı yapan ve daha önce robot kurye de test eden şirket, otonom teslimatlar için çalışmaları olduğunu söylüyor. Ancak bu teknolojilerin kullanımının henüz büyük şehirlere uygun olmadığını, regülasyonlara ihtiyaç olduğunu da ekliyor.