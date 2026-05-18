Yeni Honda City'nin Tasarımı Sızdırıldı!

Önümüzdeki günlerde tanıtılacak yeni Honda City'nin tasarımı sızdırıldı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Hem Türkiye’de hem de dünyada otomobil kullanıcılarının sıkça tercih ettiği bir marka olan Japonya merkezli Honda, birçok ikonik otomobile sahipti. Bunlardan biri de şüphesiz çok sevilen sedan tipindeki modeli City’di. Firma uygun fiyatlı bu modelini yenilemeye hazırlanıyordu.

Özellikle Asya pazarı için çok önemli bir model olan Honda City, yakında makyajlı hâliyle tanıtılacak. Resmî tanıtıma hâlâ süre olsa da geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Yeni City’nin tasarımı resmen ortaya çıktı.

Yeni Honda City böyle gözükecek

Honda City’nin 5. nesli 2019’da tanıtılmış ve 2023’te küçük bir makyaj almıştı. Ancak görsellerden de görebileceğiniz üzere 2026 makyajında çok daha büyük değişikliklerle karşılaşacağız. Böylece Hyundai Verna, Skoda Slavia ve VW Virtus gibi rakiplerine karşı güçlü kalmaya çalışacak.

City X modeline ait olan Akbar Merchant isimli kullanıcıdan gelen sızıntıya baktığımızda kamuflajsız bir prototip model görüyoruz. İlk görsel sızan fotoğraf, aşağıdaki ikinci görsel ise CarScoops’un sızıntıya dayanarak oluşturduğu render görsel. Aracın ön tasarımı en belirgin değişikliklere sahip.

Daha modern, petek desenli bir ızgaranın yanlarında daha ince LED farlar eklenmiş. Krom şerit yerini gövde rengi kaplamaya bırakmış ve Honda logosu ön üst tarafa taşınmış. Ön tampon da yeniden tasarlanmış, hava girişleri yenilenmiş ve daha keskin bir splitter eklenmiş. Muhtemelen yeni renkler ve jantlar da göreceğiz. Arkada ise küçük değişiklikler olabilir. Otomobilin 22 Mayıs’ta tanıtılacağını ekleyelim. Birkaç gün sonra tüm detaylarını öğreneceğiz.

