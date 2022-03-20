Apple'ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen lansmanda tanıttığı yeni iPad Air, şimdiden pek çok kişinin karşılaştığı sorunlarla gündemde. Sosyal medyada yapılan paylaşımların birçoğu iPad Air'ın arka panelinden gıcırtılar geldiği yönünde.

Geçtiğimiz günlerde Apple tarafından düzenlenen yeni iPad Air,çıktığı günden bu yana oldukça büyük bir ses getirdi. Yeni iPad Air’in olumlu yönlerinin yanı sıra bazı kullanıcılar şimdiden iPad Air’le ilgili şikayetlerini dile getirmeye başladı.

Lansmanının üzerinden daha çok geçmemişti ki, bazı Apple kullanıcıları yeni iPad Air’den garip sesler geldiğini ve panel kalitesinden memnun olmadıklarını dile getirdi. Apple’ın henüz bir açıklama yapmadığı söz konusu şikayetler neymiş gelin birlikte bakalım.

Bazı kullanıcılar tabletlerinden garip gıcırtılar duyduklarını söyledi

Apple, son dönemlerde çıkardığı neredeyse tüm modellerde daha zarif ve şık bir görüntü sunmak amacıyla daha ince tasarımlara yöneldi. Bazı kullanıcılar bu görüntüyü oldukça beğenirken, bazıları kullanıcılar ise Apple’ın bu ince tasarımlarını eleştiri yağmuruna tuttu. Son olarak Apple’ın çıkarttığı yeni iPad Air de bu ince tasarımı sebebiyle kullanıcıların bazı sorunlarla karşılaşmasına sebep oldu. Pek çok kullanıcı bu tasarım sebebiyle cihazın pilini sanki ellerinde tutuyormuş gibi hissettiklerini ve bunu rahatsız edici bulduklarını söyledi.

Reddit’te açılan bir başlığın ardından çok sayıda kullanıcı iPad Air’in arka paneliyle ilgili benzer şikayetlerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar tabletlerini tutarlarken arka tarafından ‘gıcırdama sesleri’ geldiğini bile söyledi. iPad Air’in bir önceki modelinin tasarımsal açıdan çok daha rahat bir kullanış sunduğunu ve bu iPad Air’deki inceliğin aşırı ve rahatsız edici olduğuna dair çok sayıda paylaşım da beraberinde geldi. Apple’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak kullanıcıların şikayetleri panelle ilgili şikayetleri ise sürüyor.