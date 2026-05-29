IO Interactive, yeni James Bond oyunu 007 First Light’ın ilk satış verilerini paylaştı. Şirketin açıklamasına göre yapım, piyasaya sürülmesinden sonraki ilk 24 saat içinde 1,5 milyon satış barajını aşmayı başardı.

Bu başarıyla birlikte 007 First Light, hem James Bond oyunları hem de IO Interactive açısından dikkat çekici bir lansman performansı sergilemiş oldu. Oyun; PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için 27 Mayıs’ta çıkış yaptı.

007 First Light, genç bir James Bond’un köken hikâyesini anlatıyor.

Oyunda oyuncular, MI6’in yeniden canlandırılan Double 0 programına katılan ve zamanla efsane ajan 007’ye dönüşen Bond’u kontrol ediyor. Aslında Hitman serisiyle tanınan IO Interactive, oyunda gizlilik, aksiyon, araç kullanımı ve farklı görev yaklaşımlarını bir araya getiriyor. Şirket ayrıca oyunculara görevleri ister sessiz ister doğrudan çatışmaya girerek tamamlama özgürlüğü sunulduğunu belirtiyor.

007 First Light fiyatı ne kadar?

PS5 (PlayStation Store Türkiye): 2.999 TL

Xbox Series X/S ve PC (Xbox Store Türkiye): 2.800 TL

Steam global fiyatı: 69,99 dolar

Yeni bir James Bond serisinin başlangıcı olabilir

IO Interactive daha önce yaptığı açıklamalarda 007 First Light’ı tek oyunluk bir proje olarak görmediğini belirtmişti. Stüdyo yönetimi, genç Bond karakteri üzerinden ilerleyen yeni bir oyun üçlemesi oluşturmak istediklerini söylemişti. Bu nedenle ilk oyunun satış performansı, serinin geleceği açısından da büyük önem taşıyor.