Mercedes, X-Class'ın Üretimini Mayıs Ayında Sonlandıracak

Mercedes'in 2017 yılında piyasaya sürdüğü X-Class pick-up'ı yüksek fiyatı nedeniyle pazarda tutunamadı ve beklentilerin altında kaldı. Alman otomobil üreticisi, bekleneni veremeyen X-Class'ın üretimini sonlandırma kararı aldı.

Mercedes’in ilk pick-up modeli X-Class tanıtıldığında büyük ilgi görmüş ve pek çok kesim tarafından beğenilmişti. Fakat ortaya çıkan son haberlere bakılırsa Mercedes, pick-up modelini seri üretimden çıkarmayı planlıyor. Daimler, maliyetleri düşürmek için X-Class aracının üretimini mayıs ayında sonlandıracak.

Mercedes'ten bir temsilci, Auto Motor und Sport ile yapılan röportajda X-Class pick-up'ın üretimini sonlandıracaklarını açıkladı. Mercedes, hangi modellerin üretimde kalması ve hangilerinin üretiminin sonlandırılması gerektiğini belirlemek için küresel portföyünü düzenli olarak takip ediyor.

Temsilci, X-Class'ın sadece Avustralya ve Güney Afrika gibi bazı pazarlarda etkin olduğunun altını çizdi. Yani otomobil üreticisi, henüz genç bir model olmasına rağmen X-Class'tan vazgeçecek.

Bir pick-up'tan çok lük bir otomobile benzeyen Mercedes X-Class

Mercedes'in ilk planı, X-Class'ı başta Arjantin olmak üzere Güney Amerika pazarlarına hitap edecek şekilde üretmekti. Ancak Daimler, geçen yıl şubat ayında, aracın Latin Amerikalı müşterilerinin fiyat beklentileri karşısında ekonomik bir seçenek olmadığını açıkladı.

X-Class, rakiplerine kıyasla çok pahalıydı. Pick-up modeli, 2017 yılında Avrupa, Avustralya ve Güney Afrika'da yalnızca 16.700 adet satılarak beklentilerin altında kaldı.

X-Class'ın düşüşü 2019 yılında da devam etti ve dünya çapında sadece 15.300 adet satıldı. Aracın V8 versiyonunun geleceği de konuşuluyordu ve alınan kararın ardından bu ihtimal de suya düştü. Mercedes, X-Class'ı anavatanı Almanya'da 48.790 eurodan başlayan fiyatlarla piyasaya sürdü. Ancak pick-up, Nissan ve Renault gibi daha ekonomik markalar karşısında tutunamadı.

X-Class'ın düşük satışlarının bir diğer sorumlusu da bazı problemler nedeniyle aracın birkaç kez geri çağırılması olarak gösteriliyor. Mercedes X-Class, Türkiye'de yaklaşık 300.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.