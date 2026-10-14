Yeni Nesil BYD Seagull Geliyor: Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı!

İkinci nesil elektrikli BYD Seagull, büyüyen boyutları, 5 kişilik kapasitesi ve 95 kW motoruyla çok yakında resmî olarak tanıtılacak.

BYD, kompakt sınıftaki popüler modeli Seagull'ın ikinci neslini 20 Ekim'de Çin pazarına sunmaya hazırlanıyor.

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9 Ekim itibarıyla ön siparişleri fiyat bilgisi paylaşılmadan açılan model, selefine kıyasla ciddi şekilde büyüyen boyutları, artan motor gücü ve zenginleşen donanım listesiyle segment atlamaya hazırlanıyor. Çinli otomotiv yayını Yiche'nin aktardığı bilgilere göre daha önce yıl sonuna kadar tanıtılacağı belirtilen modelin resmî lansman tarihi netlik kazandı.

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Önceki nesilden daha büyük olacak

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kayıtlarında yer alan teknik verilere göre yeni Seagull; 4.205 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe, 1.570 mm yüksekliğe ve 2.650 mm aks mesafesine ulaştı.

İlk nesle kıyasla 425 mm daha uzun olan ve dingil mesafesi 150 mm genişleyen araç, bu ölçülerle ağabeyi BYD Dolphin'in sınıfına oldukça yaklaştı. Gövdedeki bu genişleme iç mekâna da doğrudan yansıdı ve yolcu kapasitesi 4'ten 5'e çıkarıldı. Yeni tasarımda ön yüz yenilenirken üç dişli mızrak formundaki far yapısı ve 6 farklı gövde rengi seçeneği dikkat çekiyor.

95 kW güç ve üst segment donanımlar

İkinci nesil Seagull, önceki nesilde sunulan 55 kW'lık motorun yerine 95 kW (127 hp) güç üreten sabit mıknatıslı senkron motor ve lityum demir fosfat (LFP) bataryalarla donatıldı. Sunulan iki versiyondan birinde opsiyonel LiDAR ve gelişmiş radar donanımları yer alıyor.

Konfor tarafında ise elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, sürücü koltuğu masaj fonksiyonu ve arka havalandırma menfezleri öne çıkıyor. Model ayrıca 94 litrelik bir ön bagaj ve arka koltuklar katlandığında 1.380 litreye kadar genişleyen bir yükleme alanı vadediyor. Mayıs ayında tanıtılan önceki nesil Seagull, 69.900 ila 85.900 yuan (yaklaşık 10.390 dolar) bandında satışa sunulmuştu.