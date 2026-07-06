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Yeni PS Plus İndirimi: Sony'ye "Şantaj" Yaparak Nasıl %60 İndirim Alabileceğinizi Anlattık!

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Pek çok PlayStation oyuncusu, yeni bir PS Plus indirim yöntemi keşfetmiş durumda. Biz de bu indirimi nasıl alabileceğinizi anlattık.

Yeni PS Plus İndirimi: Sony'ye "Şantaj" Yaparak Nasıl %60 İndirim Alabileceğinizi Anlattık!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Eğer mevcut bir PS Plus aboneliğiniz varsa şu anda yararlanabileceğiniz bir PS Plus indirim yöntemi var ve bu fırsat yeni gibi göründüğünden, sizin de denemenizi mutlaka tavsiye ediyoruz.

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Her abonelik sisteminde olan, iptal edeceğiniz sırada karşınıza çıkarılan indirim teklifi PS Plus'a da gelmiş durumda.

İçerikten Görseller

Yeni PS Plus İndirimi: Sony'ye "Şantaj" Yaparak Nasıl %60 İndirim Alabileceğinizi Anlattık!
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PS Plus indirimi nasıl alınır?

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  • PlayStation'ınızı açın ve Ayarlar bölümüne girin.
  • Ardından Hesap > Abonelikler kısmına gidin.
  • PS Plus aboneliğinizin sol alt kısmında bulunan İptal Et seçeneğine bir kez tıklayın.
  • Bu aşamada Sony size PS Plus'ınızı iptal etmemeniz için %25'ten %60'a kadar varan bir teklifte bulunacak.

Çoğu kişiye %25 civarında indirim çıkarken, bazı insanlarda bu oran %60'a kadar ulaşmış durumda. Yani yüzde kaç indirim alacağınız hesabınıza bağlı.

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