Yeni PS Plus İndirimi: Sony'ye "Şantaj" Yaparak Nasıl %60 İndirim Alabileceğinizi Anlattık!

Pek çok PlayStation oyuncusu, yeni bir PS Plus indirim yöntemi keşfetmiş durumda. Biz de bu indirimi nasıl alabileceğinizi anlattık.

Eğer mevcut bir PS Plus aboneliğiniz varsa şu anda yararlanabileceğiniz bir PS Plus indirim yöntemi var ve bu fırsat yeni gibi göründüğünden, sizin de denemenizi mutlaka tavsiye ediyoruz.

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Her abonelik sisteminde olan, iptal edeceğiniz sırada karşınıza çıkarılan indirim teklifi PS Plus'a da gelmiş durumda.

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PS Plus indirimi nasıl alınır?

PlayStation'ınızı açın ve Ayarlar bölümüne girin.

Ardından Hesap > Abonelikler kısmına gidin.

PS Plus aboneliğinizin sol alt kısmında bulunan İptal Et seçeneğine bir kez tıklayın.

Bu aşamada Sony size PS Plus'ınızı iptal etmemeniz için %25'ten %60'a kadar varan bir teklifte bulunacak.

Çoğu kişiye %25 civarında indirim çıkarken, bazı insanlarda bu oran %60'a kadar ulaşmış durumda. Yani yüzde kaç indirim alacağınız hesabınıza bağlı.