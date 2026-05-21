Yeni Skoda Octavia Hibrit ve Şarj Edilebilir Hibrit Motor Seçenekleriyle Geliyor

Skoda'nın teknik patronu Johannes Neft'in açıklamasına göre yeni Skoda Octavia, hibrit ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle gelecek.

Barış Bulut

Otomobil dünyasının en popüler ve rüştünü ispatlamış aile arabalarından biri olan Skoda Octavia, değişen piyasa dengelerine ayak uydurmak için büyük bir hamleye hazırlanıyor. Çek üretici, hem liftback hem de station wagon gövde tiplerinde sadık kullanıcılarına her türlü motor seçeneğini sunabilmek adına Octavia ailesine tam hibrit seçeneğini ekleyeceğini resmen duyurdu.

Skoda’nın teknik patronu Johannes Neft, yaptığı açıklamada Octavia'nın geleceğinde saf hibrit ve plug-in hibrit çözümlerinin net bir şekilde yer alacağını doğruladı. Bu hamleyle birlikte, ne elektrikli araçların sessizliğinden mahrum kalmak ne de uzun yolda menzil endişesi yaşamak istemeyenler için ideal bir orta yol bulunmuş gibi görünüyor.

Peki bu yeni tam hibrit sistem bize ne sunacak?

Detaylar henüz resmî olarak açıklanmamış olsa da sistemin yabancısı değiliz. Octavia’nın kalbinde yer alacak bu motor seçeneğinin, Volkswagen Group’un bu yılın sonlarında yeni Golf ve T-Roc modellerinde vitrine çıkaracağı teknolojiyle aynı olması bekleniyor.

Sistemin teknik formülü oldukça tanıdık. Araçta 1.5 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor, 7 ileri çift kavramalı (DSG) otomatik şanzıman, bir elektrik motoru ve 1.6 kWh kapasiteli küçük bir batarya yer alacak. Şehir içi trafiğinde düşük hızlarda ilerlerken sadece elektrik motoru devrede olacak, yani o sıkıcı dur-kalklarda Octavia âdeta bir elektrikli araç gibi sessizce süzülecek. Gaza biraz daha yüklendiğinizde veya hızlandığınızda ise benzinli motor sahneye çıkıp kontrolü ele alacak.

Golf ve T-Roc modellerinde bu sistemin 136 beygir ve 170 beygir olmak üzere iki farklı güç çıkışıyla sunulacağı biliniyor. İyi haber şu ki her iki seçenek de Octavia modelinde kendine yer bulacak. Yani hem sakin ve ekonomik sürüş isteyenler hem de biraz daha performans arayanlar tatmin olacak.

