Yeni Steam İstemci Güncellemesi Yayımlandı: İşte Yeni Geniş Ekran Modu Görünümü ve Dahası!

Yeni Steam istemci güncellemesiyle geniş ekran modu için yeni bir görünüm kullanıcılara sunuldu.

Valve, Steam için kapsamlı bir istemci güncellemesi yayınladı.

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Otomatik olarak indirilen bu yeni sürüm, Big Picture moduna eklenen yeni ekran koruyucu ve ana ekran düzenlemelerinden oyun içi arayüz optimizasyonlarına, Steam Input yapılandırıcısından Remote Play ve Linux tarafındaki kritik iyileştirmelere kadar geniş bir yelpazede yenilikler getiriyor.

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Yeni Big Art görünümü geldi

Güncellemenin en dikkat çeken yeniliklerinden biri Big Picture moduna eklenen ekran koruyucu özelliği oldu. Kullanıcılar artık son oynadıkları oyunların görselleri ve aldıkları ekran görüntülerinden oluşan bir slayt gösterisini veya retro tarzda zıplayan logo animasyonunu ekran koruyucu olarak ayarlayabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, başlangıç videolarına benzer şekilde özel ekran koruyucuları sisteme entegre edebilecek.

Ana ekran tarafında ise büyük oyun afişlerine odaklanan yeni bir Big Art modu ve önerilenler sekmesine kişisel takvim desteği eklendi. Video oynatılırken ekranın kararması veya ekran koruyucunun devreye girmesi engellenirken, oyun içindeyken ekran koruyucuyu devre dışı bırakma seçeneği de kullanıcılara sunuldu.

İstemcinin başlangıç performansı artırılırken, açılış sırasında başka bir pencere aktifse Steam'in odağı zorla üzerine alması sorunu giderildi. Başarım bildirimlerinin metin düzeni yenilendi, Windows'ta sistem tepsisinden çıkış yaparken pencerelerin kısa süreliğine görünmesi engellendi ve eski işlemcilerde indirme sırasında yaşanan kilitlenme sorunları çözüldü. Güncellemenin geri kalanı da daha çok bu tarz hata düzeltmeleri içeriyor.