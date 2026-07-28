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Yeni Hyundai Tucson Yollarda Görüntülendi: Baştan Aşağı Değişecek!

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Hyundai’nin yeni Tucson modeli yollarda test edilirken kamuflajlı şekilde görüntülendi.

Yeni Hyundai Tucson Yollarda Görüntülendi: Baştan Aşağı Değişecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai, çok sayıda sevilen modele sahip. SUV tipindeki Tucson modeli de hem Türkiye’de hem dünya çapında büyük ilgi görüyor. Bu yüzden de bu modelin yeni versiyonu otomobilseveler tarafından merakla bekleniyordu.

Şimdi ise yeni Tucson ile ilgili heyecanı iyice artıran bir gelişme yaşandı. Tucson, yollarda test edilirken görüntülendi. Yollarda ilk kez test edilirken kameralara yakalanan bu araçlar ağır kamuflajlı prototipler olsa da tasarım hakkında bir fikir edinmemizi sağlıyor.

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Yeni Hyundai Tucson Yollarda Görüntülendi: Baştan Aşağı Değişecek!
Ekran Resmi 2026-07-28 08.36.00
Ekran Resmi 2026-07-28 08.36.44
Ekran Resmi 2026-07-28 08.36.53

Yeni Tucson böyle gözükecek

Ekran Resmi 2026-07-28 08.36.00

Prototiplere göre 2020 yılında hayatımıza giren mevcut neslin kıvrımlı hatlarına veda edildiğini göreceğiz. Yeni model, abisi Santa Fe'den ve güncel Kia modellerinden izler taşıyan çok daha dik, iri ve köşeli bir tasarım dilini benimsemeye başlayacak. Casus fotoğrafları incelediğimizde, ön tarafta düz bir kaput yapısı ile oldukça geniş bir ön panjur dikkat çekiyor. Yan profilde karmaşık hatlar yerine daha sade ve gergin yüzeylere yer verilirken, arka bölümde plaka yuvasının bagaj kapağından alınıp tampona taşınmış.

Ekran Resmi 2026-07-28 08.36.44

Yeni Hyundai Tucson'ın içerisine adım attığımızda bizleri tamamen dijitalleştirilmiş ancak ergonomiden ödün vermeyen modern bir kokpit karşılayacak. Model, markanın yazılım tanımlı araç konsepti doğrultusunda geliştirdiği Android Automotive altyapılı yeni Pleos OS işletim sistemini kullanan ilk araçlardan biri olma ünvanını taşıyacak.

Kokpitin merkezinde, sürücünün erişimini kolaylaştıracak 12,9 inç ila 14,6 inç büyüklüğünde devasa bir bilgi-eğlence ekranı yer alacak. Alternatif olarak bu düzenin tek parça kavisli panel içerisinde iki adet 12,3 inçlik ekran kombinasyonuyla sunulabileceği de öne sürülüyor.

Ekran Resmi 2026-07-28 08.36.53

Hyundai, 2027 Tucson ile birlikte kaputunun altındaki fosil yakıtlı geleneksel motorlara ve dizel ünitelerine veda etmeye de hazırlanıyor. Yeni nesilde dizel motor seçeneğinin geri dönmeyeceği ve ürün gamının tamamen elektrik destekli motor bloklarından oluşturulacağı iddialar arasında. Serinin tam hibrit (HEV) versiyonunda, 1.6 litrelik turboşarjlı 4 silindirli benzinli üniteye bir elektrik motorunun eşlik etmesi ve toplamda yaklaşık 170 kW (231 bg) güç sunmasını bekliyoruz. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) cephesinde ise tamamen elektrikli sürüş moduyla 100 km'ye kadar menzil sunabilecek ve mevcut 212 kW (288 bg) güç değerinin üzerine çıkabilecek yeni nesil TMED-II hibrit mimarisi kullanılabilir.

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