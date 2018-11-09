WhatsApp'a istediğiniz çıkartmaları yapıp ekleyebilmek hoş olmaz mıydı? Yeni bir uygulama, bu işi yapmanızı sağlayacak.

Son güncellemeyi yüklediyseniz WhatsApp’a gelen çıkartma özelliğini görmüşsünüzdür. WhatsApp bize bir grup çıkartma verse de Play Store’a gidip başka çıkartma paketlerini de yükleyebiliyorsunuz. Ancak daha da eğlenceli olabileceğini düşündüğümüz bir özellik var: Kendi çıkartmalarınızı yapmak.

Sticker Maker for WhatsApp isimli uygulama ile kendi çıkartmalarınızı yapabilirsiniz. Aşağıda bunu nasıl yapabileceğinize dair açıklamaları yaptık.

Kendi WhatsApp Çıkartmalarınızı Nasıl Yaparsınız?

- Google’a gidip “Sticker Maker for WhatsApp” uygulamasını indirin.

- Uygulamayı açın ve “Create a new stickerpack”a basın. Bastıktan sonra önünüze çıkan ekrana çıkartma paketinizin adını (üste) ve yazar adını (alta) girdikten sonra “Create” tuşuna basın.

- Öncelikle paketinizin kapak fotoğrafını oluşturmalısınız. En üstteki kareye tıklayarak fotoğraf çekebilir ya da galerinizde bulunan bir fotoğrafı seçebilirsiniz.

- Bir fotoğraf seçtikten sonra istemediğiniz yerleri kesin ve “Yes, Save Sticker” tuşuna basın.

- Paketinizin kapak fotoğrafını oluşturduğumuza göre devam edebiliriz. Bir önceki adımı diğer karelere tıklayarak tekrar edin. Kendi çıkartma paketinizi oluşturmuş olacaksınız. Son olarak “Publish Sticker Pack” seçeneğine basın.

Uyarı: Bir çıkartma paketi oluşturup WhatsApp’a eklemek için en az 3 adet çıkartma yapmalısınız.

- Paketinizi de paylaştığınıza göre yapmanız gereken tek şey aşağıdaki “Add to WhatsApp” seçeneğine tıklayarak çıkartmalarınızı WhatsApp’a eklemek. İşlem tamamdır.

- Son olarak WhatsApp’ı açtıktan sonra soldaki gülen yüz işaretine basın ve çıkartma sekmesine gelin. Artık kendi yaptığınız çıkartmaları arkadaşlarınıza yollayabilirsiniz.