Lamborghini, markanın en ikonik modellerinden Countach'i 50. yıla özel tamamen yenileyerek görücüye çıkardı. Sadece 112 adet üretilecek ve hibrit motor teknolojisine sahip Countach, saatte 0'dan 100 kilometre hızlanmasını 2,8 saniyede tamamlanıyor.

İtalyan otomobil devi Lamborghini'nin bugüne kadarki en ikonik modellerinden biri, hiç şüphesiz Lamborghini Countach'dir. Onlarca süper otomobil hayranının duvarına posterini astığı ve bir gün sürmeyi hayal ettiği bu model, 50. yılında tamamen yenilerek yeniden karşımıza çıktı.

Modern teknolojiye uyum sağlayarak hybrit motor özelliğine kavuşan Lamborghini Countach'in kaputunun altında, ikonik Lamborghini V12 teknolojisi bulunuyor. Toplamda 814 beygir güç üreten ve saatte 0'dan 100 kilometre hızlanmaya sadece 2,8 saniye gibi kısa bir sürede çıkan yeni Countach'in sahip olduğu ses, herkesi gaza getirecek türden.

İnsanın canını patlamış mısır çektiren Lamborghini Countach'in sesi:

Süper otomobillerin yavaş yavaş elektrikli motor teknolojisini benimseye başlamasıyla egzostan çıkan canavar gibi sesleri özlemeye başladık. Porsche gibi birçok dev marka o özlenen sesi taklit etmek amacıyla farklı teknolojiler kullanıyor olsa da tahmin edebileceğiniz üzere hiçbiri eskinin yerini pek tutmuyor.

Lamborghini Countach, hibrit olmasına rağmen son derece güçlü bir sese sahip. Markanın ilk elektrikli süper otomobili Lamborghini Sian'da kullanılan 48 voltluk süper kapasitör teknolojisi, 50. yılına özel yenilenen Countach'te de kullanılmış 6,5 litrelik V12 silindirli motor, 35 beygir güç üreten bu elektrikli motorla desteklenmiş durumda.

Lamborghini Countach'in sahip olduğu tasarımın hem son derece modern hem de eskiye bir hayli sadık olduğunu söyleyebiliriz. Retro görünümüyle birlikte yaklaşık iki yıl önce çıkan Sian'dan parçalar taşıyan yeni Countach'ten sadece 112 adet üretilecek. Sadece şanslı kişilerin sahip olabileceği yeni modelin satış fiyatları ise 1 milyon dolardan başlayacak.