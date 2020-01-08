Yerli Otomobilin Tasarım Hikayesi Belgesel Oluyor

Yerli elektrikli otomobilin arkasındaki konsorsiyum olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), resmi Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımda, cuma günü yerli otomobilin tasarım hikayesini anlatan bir mini belgeselin yayınlanacağını duyurdu.

Tanıtıldığı ilk andan bu yana büyük bir ilgi gören Türkiye’nin Otomobili, yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak karşımıza çıkmıştı. Beş babayiğit tarafından oluşturulan bir konsorsiyum olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) liderlik ettiği proje, birbirinden yetenekli mühendisleri ve tasarımcıları bir araya getirmişti.

TOGG, büyük beğeni toplayan yerli elektrikli otomobilin tasarım hikayesini mini bir belgesel ile anlatmaya hazırlanıyor. Haberi resmi Twitter hesabından veren şirket, şimdiden büyük heyecan yaratan belgeselin cuma günü yayınlanacağını duyurdu. Twitter hesabı açtığından bu yana sosyal medyayı çok efektif bir şekilde kullanan TOGG, söz konusu paylaşımıyla yine büyük bir ilgi gördü.

İtalyan otomotiv tasarımcısı Pininfarina tarafından dizayn edilen Türkiye’nin otomobili, SUV ve sedan olmak üzere iki farklı türde tanıtılmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamuoyunda yerli otomobil tasarımlarının yüzde 98 oranında beğeni topladığını söylemişti.

Bu sene içerisinde markanın belirleneceğini ifade eden Bakan, Bursa’nın Gemlik ilçesinde 22 milyar TL'lik yatırımla kurulacak fabrikanın inşaatına 2020 yılının ilk yarısında başlanacağı bilgisini vermişti. 4 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacağı açıklanmıştı. Yerli otomobilin 2022 yılında yollarda olması bekleniyor.

TOGG'un paylaşımı: