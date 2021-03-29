Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu'na göre yerli mobil oyunlar, dünya uygulama mağazalarında dünya ortalamasının üzerinde beğeni alıyorlar. Bunun en önemli etkenlerinden birinin Türk yayıncıların oyuncuları daha iyi analiz etmesi olarak gösteriliyor.

Mobil oyun sektörü, özellikle son birkaç yılda Türkiye’de ciddi bir atağa kalkmış durumda. Yerli oyun stüdyoları, geliştirdikleri mobil oyunları bir bir dünyaya açıyorlar ve devasa yatırımlarla on milyonlarca oyuncuya ulaşıyorlar. Gaming in Turkey tarafından yayımlanan “Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu”, Türkiye’deki mobil oyun sektörünü sayılarla masaya dökerken bir yandan da dünya ile karşılaştırdı.

Paylaşılan bilgilere göre Google Play’da bulunan 171 bin 986 oyun yayıncısının 2 bin 689’unu yerli yayıncılar oluşturuyor. Ayrıca Play Store’da bulunan 439 bin 890 oyundan 8 bin 55’i yerli yapımlar. Play Store’da yer alan oyunların ortalama puanı 3,76 olurken; yerli yapımların ortalama puanı 3,94 oldu. Böylece yerli mobil oyunlarımızın dünya ortalamasının üzerinde beğeni aldığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

Kafa Topu 2 ve Basketball Arena, uluslararası pazarda en başarılı yerli mobil oyunlardan oldu

Yerli mobil oyun geliştiricilerinin yayınlamış olduğu en popüler oyunlar 101 Okey Plus, Basketball Arena, Başkanlar, Batak, Bus Simulator, Fun Okey 101, Kafa Topu 2, Recontact Istanbul, Recontact London ve Zula Mobil olarak karşımıza çıkıyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, yerli mobil oyunların başarısı hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Yerli oyun geliştirici firmalarımız, birçok işte olduğu gibi daha fazla detaycı bir şekilde çalışıyor. Türk yayıncılar, oyuncuların talep ve beklentilerini çok iyi analiz ediyor ve oyunlarını geliştirirken bu sonuçlara göre geliştirmeler yapıyor. Bu da oyunların oyuncular tarafından daha fazla beğenilmesini sağlıyor. Son olarak, birçok coğrafyaya köprü konumunda yer almamız, birçok kültürle harmanlanmamıza ve bu açıdan da farklı kültürlere hitap eden oyunlar üretmemize katkı sağlıyor.”

Oyun sektörü, en fazla yatırım alan sektör oldu

Oyun sektörünün koronavirüs salgınının da etkisiyle geçtiğimiz yıl yüzde 9,3 büyüyerek 159 milyar dolara ulaştığını belirten Aydemir, “Bu büyüme, ülkemizde de hissedildi ve geçen yıl 32 milyon olan oyuncu sayısı 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılat 880 milyon dolara yükseldi” ifadelerini kullandı ve geçtiğimiz yıl 9 aylık dönemde oyun sektöründe hisse satışı işlemlerinin 2 milyar dolarlık hacim oluşturduğunu belirtirken açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Tüm bu gelişmeler, oyun sektörünü en fazla yatırım alan sektör konumuna taşıdı. Oyun sektörü, hem ülkemizde hem de dünyada yeni ama son derece agresif büyüyen bir pazar. Riski büyük ama getirisi çok daha büyük bir sektör. Oyun sektörü, birçok yatırımcının yeni gözdesine dönüşmüş durumda. Bu yatırımların her geçen gün artarak büyüyeceğine inanıyoruz.

Türkiye'deki yetişkinlerin yüzde 79'u mobil oyun oyuncusu oldu. Bu da doğrudan oyuncu sayısına ve hasılat rakamlarına yansıdı. Büyümedeki bir diğer sebep de oyunlara olan farkındalığın daha fazla artması oldu. Akıllı mobil cihazların gelişmesi ve kolay ulaşılabilirliği de aynı şekilde oyunlara kolay bir ulaşım sağladı. Günün her anında yanımızda olan mobil cihazlarımızla istediğimiz her an istediğimiz her oyunu oynayabiliyoruz. Bu durum da oyuncu sayılarının ve hasılatlarının hızla büyümesini sağlıyor.”

Mobil oyunların 70 milyar dolarlık dev cirosu ile oyun ekosistemini domine ettiğini belirten Aydemir, “Esporda PC oyunları önemli konumdayken artık mobil oyunlar da esporda söz sahibi konumuna yükseldi. Pandemi döneminde genel ağırlık, hyper-casual tarzı oyunlarda ve PUBG Mobile, Garena Free Fire, LOL Wild Rift, Brawls Stars, Kafa Topu 2 ve Lords Mobile gibi online rekabetin çok yoğun olduğu geniş kitlelere hitap edebilen oyunlarda gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Bu arada kardeş şirketimiz Masomo tarafından geliştirilen Kafa Topu 2 ve Basketball Arena'yı aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.