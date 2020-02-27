Geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan yerli ve elektrikli otomobilin üretiminin yapılacağı Bursa’nın Gemlik ilçesindeki fabrika için 12 Mart’ta kuruluş lansmanı düzenleneceği bildirildi. TOGG tarafından 22 milyar TL yatırımla inşa edilecek tesis, 4 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak.

Türkiye, ilk yerli otomobil girişimi Devrim'in ardından yarım asır sonra yeni bir ‘Devrim’ yolculuğuna çıktı. Şimdilik Türkiye’nin Otomobili ismi ile anılan araç, üzerindeki perdeyi 27 Aralık tarihinde kaldırmıştı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan ve yüzde 100 elektrikli bir motor sistemine sahip olan araç, SUV ve sedan olmak üzere iki farklı versiyon ile gelmişti.

İtalyan otomotiv tasarım şirketi Pininfarina’nın imzasını taşıyan Türkiye’nin Otomobili, dizaynı ve teknolojik özellikleri ile çok beğenildi ancak aracın fiyatı ve markası gibi hala belli olmayan bazı detaylar bulunuyor. Otomobile dair tüm soru işaretlerinin, üretim süreci sırasında öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.

Siyasi partilerin Bursa milletvekilleri, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) buluştu. Toplantının ana gündem maddesi ise Türkiye’nin Otomobili oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında milletvekillerine ve diğer Oda Borsa Başkanlarına bilgilendirmede bulundu.

Yapılan istişareler sonucunda, yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kuruluş lansmanı olarak 12 Mart tarihi belirlendi. TOGG tarafından, devletin sağlayacağı çeşitli vergi avantajları ve sübvansiyonlarla 22 milyar TL yatırımla inşa edilecek üretim tesisi, Bursa’nın Gemlik ilçesine kurulacak. 4 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, fabrikanın inşaatına 2020 yılının ilk yarısında başlamayı hedeflediklerini söylemişti. Bakan, projede ilk 15 yıllık planların yapıldığını, üretimin ise 2022 yılında başlayacağını aktarmıştı.