Yıldızlarararsı Filmini Sevenler İçin 10 Bilim Kurgu Filmi

Interstellar, yayınlandığı sene çok ses getirmiş, birçok sinema izleyicisini bilim kurgu türüne yöneltmiş bir film. Bugün hala onun üzerine film tanımayanların hoşuna gidecek 10 farklı bilim kurgu efsanesi sunuyoruz.

Yıldızlararası, gerek yönetmeni, gerek büyük bütçesi ve gerekse oyuncularıyla oldukça ses getiren bir film olmuştu. Hatta, filmin yapımcıları arasında teorik fizikçi Kip Thorne'un da yer alması filmin bilimsel yönünün biraz daha ağır basmasını sağlamıştı. Yıldızlararası filmini sevenlerin bayılacağı 10 bilim kurgu filmini sizler için sıraladık.

Listeyi hazırlarken Star Wars, Star Trek, Guardians of the Galaxy gibi, bilim kurgudan çok fantastik yönün daha ağır bastığı filmleri listeye dahil etmedik. Filmlerin sıralamasını yaparken de IMDb puanlarını baz aldık.

​10. On Üçüncü Kat (The Thirteenth Floor)

Bilgisayar mühendisi Hannon Fuller önemli bir buluş yapar ve bunu iş arkadaşı Douglas Hall’a söylemek ister. Kendi şirketinin yarattığı, sanal gerçeklikle oluşturulan paralel evrenlerin birinden mesaj gönderir ve aynı gece öldürülür. Cinayetin baş şüphelisi ise Hall’dur. Hall, o geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Sanal gerçeklik ve gerçekliğin iç içe geçtiği bu 1999 yapımı film, izleyenlerine keyifli bir 1.5 saat sunuyor.

IMDb: 7.0

9. Paralel Evren (Coherence):

8 arkadaş bir akşam yemeği için buluşurlar. O gece gerçekleşen astronomik bir anomali, arkadaş grubunun toplantısını daha da ilginç hale getirecektir. Düşük bütçesine rağmen sürükleyici bir film olan Coherence için, bir nevi "Schrödinger'in Kedisi" deneyinin film versiyonu diyebiliriz.

IMDb: 7.2

8. Mesaj (Contact):

Dünya dışında bir yaşamın varolduğundan emin olan ve SETI isimli bir programda yer alan Dr. Eleanor Arroway, bulduğu maddi destekle birlikte yaptığı kapsamlı çalışmada dünya dışından bir uygarlıktan gelen radyo sinyalini tespit eder ve olaylar kendisi için karmaşıklaşmaya başlar. Jodie Foster, Matthew McConaughey gibi yıldız oyuncuları kadrosunda bulunduran filmin yönetmenliğini ise Forrest Gump, Back to the Future gibi filmlerin yönetmeni Robert Zemeckis yapıyor.

IMDb: 7.4

7. Azınlık Raporu (Minority Report):

Efsane bilimkurgu yazarı Philip K. Dick’in kısa öyküsünden uyarlanan Steven Spielberg yapımı film, suçluların henüz suçu işlemeden yakalanabildiği bir gelecekte geçiyor. John Anderton, bu sistemin kusursuz işlediğine inanırken, bir anda ekibinin kendisini bir cinayetin şüphelisi olarak görmesiyle işler tersine dönüyor. Filmin 1 adet Oscar adaylığı da bulunuyor.

IMDb: 7.7

6. Yerçekimi (Gravity):

Meksikalı sinemacı Alfonso Cuaron’un hem senaristliğini hem yönetmenliğini hem de yapımcılığını üstlendiği gerilim ve bilim kurgu türünde bir film. Başrollerinde, Sandra Bullock ve George Clooney yer alıyor. Bir uzay görevindeyken, mekiklerine çarpan bir cisim kazaya neden oluyor. Kaza sonrası, Dünya ile iletişimi kopan ekip sınırlı oksijenle uzayda mahsur kalıyor ve gerilim her geçen dakika tırmanıyor.

IMDb: 7.7

5. Gattaca:

Bilimin ve teknolojinin son hızla ilerlediği bir yüzyılda, artık özel görevler için "süper insanlar" yaratılabilmektedir. Sıradan insanlardan biri olan Vincent, bir şekilde astronot adayı olarak iş bulmuştur. Şirkette gerçekleşen bir cinayet sonrasında, Vincent’in küçük sırrının açığa çıkma tehlikesi oluşur.

IMDb: 7.8

4. Dünyalı (The Man From Earth):

Bu film, şu ana kadar listede yer alan filmlerden biraz daha farklı. Gelecekte, uzayda veya alternatif bir gerçeklikte geçmiyor. Hatta filmimiz için tek mekanda, bir evde geçiyor bile diyebiliriz. Bir üniversitede profesör olan John Oldman, hiç beklenmedik bir şekilde okuldan ayrılma kararı alır. Bu kararı sonrası vedalaşmak amacıyla meslektaşları evine gelir, John Oldman büyük sırrını açıklar. 200 bin dolar gibi aşırı düşük bir bütçeyle çekilen The Man From Earth’ü izlerken çok keyif alacağınızı düşünüyoruz.

IMDb 7.9

3. Ay (Moon):

Sam Rockwell’in canlandırdığı Sam Bell karakteri, önemli enerji kaynaklarından Helium-3’ü keşfetmek için Ay’ın karanlık ve ücra bir köşesine 3 yıllığına göreve gönderilir. Görevinin son zamanlarında başına talihsiz olaylar gelen Sam, gerçeklik yitimine uğrayacak, çok büyük bir açmazın içine girecektir.

IMDb: 7.9

2. Geliş (Arrival):

Dünya'nın farklı noktalarına iniş yapan garip uzay araçları, insanlarda bir anda paniğe sebep olur. Uzaylıların barış için mi savaş için mi geldikleri bilinmezken, geliş amaçlarını anlamak için dil bilimci Dr. Louise Banks ve fizikçi Ian Donnely görevlendirilir. Vizyona girdiği 2016’ya damgasını vuran filmlerden olan Arrival’ın, Oscar dahil olmak üzere çeşitli ödül organizasyonlarında 250’den fazla adaylığı bulunurken, bunlardan 65 tanesinin de sahibi oldu.

IMDb: 7.9

1. 2001: Uzay Macerası (2001: A Space Odyssey):

Bu film, 1968 yılında, yani insanlık henüz daha Ay’a bile gitmeden yayınlanmış ve yaptığı başarılı uzay tasviriyle beğeni toplamıştı. Yönetmen Stanley Kubrick, bu filmde bilim kurgu edebiyatının ustalarından Arhur C. Clarke ile çalışmıştı. Filmin metaforlar ve alt metinlerle dolu olması sebebiyle, izlerken yer yer zorlanabilir, Kubrick’in ne anlatmak istediğini anlayamayabilirsiniz. Obsesif kişiliği sebebiyle sürekli mükemmeli arayan Kubrick belki de bu özelliği sayesinde böyle bir başyapıta imza atmayı başardı.