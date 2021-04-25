Yıldızının Etrafında 2,4 Günde Dönen Bir Gezegen Keşfedildi

Bilim insanları, kırmızı cüce yıldızının etrafında yalnızca 2,4 dünya gününde dönen yeni bir gezegen keşfetti. Gezegen, yörüngesini en hızlı tamamlayan ikinci gezegen oldu. Bilim insanları, gezegen ve yıldızı hakkında bazı önemli bilgileri de paylaştı.

Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre bilim insanları, ev sahibi yıldızının etrafında çok hızlı bir şekilde dönen ‘süper Dünya’ keşfettiler. Güneş sisteminin dışında bir kırmızı cüce yıldızın etrafında dönen GJ 740 b isimli gezegen, yıldızın etrafındaki dönüşünü tam 2,4 Dünya gününde tamamlıyor.

Gezegen, şu ana kadar yapılan keşiflerde kırmızı cüce yıldızın etrafında en hızlı dönen ikinci gezegen konumuna yerleşti. GJ 740 b’nin birinci sıraya yerleşmesini engelleyen en hızlı gezegense TOI-1685 b gezegeni. TOI-1685 b, yıldızının etrafındaki dönüşünü 0,67 Dünya gününde tamamlıyor. Keşfedilen yeni gezegen, Dünya’dan daha büyük boyutlara sahip.

Dünya’dan daha büyük:

Yapılan ölçümlere göre GJ 740 b, Dünya’dan 3 kat daha fazla kütleye sahip ve çapı Dünya’nın çapından 1,4 kat daha büyük. Kayalık olduğu tahmin edilen GJ 740 b, bizden 36 ışık yılı uzakta bulunuyor. Gezegen, ‘HARPS-N Red Dwarf Exoplanet Survey (HADES)’ araştırmasının bir parçası olarak verilerin incelendiği sırada keşfedildi.

Gezegenin ev sahibi yıldızıysa (GJ 740) boyut olarak oldukça küçük. Yapılan ölçümler, yıldızın 0,08 ila 0,45 arasında güneş kütlesinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca yıldız, bizim Güneş’imizden daha soğuk olacak şekilde 2.127 ila 3.427 derece arası yüzey sıcaklığına sahip. Güneş’teki yüzey sıcaklığıysa yaklaşık 5.538 derece.

GJ 740 yıldızının etrafında GJ 740 b’den başka dönen bir gezegen olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak bilim insanları, yaptıkları alışmaların yıldızın etrafında dönen ikinci bir gezegenin olduğunu gösterdiğini açıkladı. Bu gezegenin Satürn boyutlarında bir gezegen olduğu, yıldızı etrafındaki turunuysa 9 yılda bir tamamladığı ifade edildi. Yine de bu bilgilerin teyit edilmesi gerekiyor.