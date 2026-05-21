Ford Avrupa Başkanı, verdiği bir röportajda Ford Fiesta'nın geri dönüşüne yeşil ışık yaktı.

Avrupa sokaklarının en tanıdık simalarından biri olan Ford Fiesta, 2023 yılında üretimi durdurulmasının ardından küllerinden doğmaya hazırlanıyor olabilir.

2023 yılında Ford'un üretim bandına veda eden emektar hatchback modeli Fiesta, görünüşe göre geri dönecek. Avrupa yollarında milyonlarca kişinin ilk arabası, gençlerin sevgilisi ya da şehir içinin pratik kaçış noktası olan bu modelin geri döneceğine dair dedikodular giderek güçleniyor.

Ford Avrupa Başkanı açıkladı

Söylentilerin fitilini ateşleyen isim ise sıradan biri değil, bizzat Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick. BBC'ye verdiği röportajda Fiesta'nın geleceğine dair soruları yanıtlayan Baumbick, kesin bir geri dönüş tarihi vermedi ama açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi. Baumbick şu ifadeleri kullandı:

"Bugün paylaşabileceğim kesin bir şey yok ancak size şu kadarını söyleyebilirim, aklımda en ufak bir şüphe bile yok. Fiesta ismine ve bu arabaya karşı ne kadar büyük bir sevgi olduğunu çok iyi biliyorum. Gelecekte bu konuda paylaşacağımız bazı haberlerimiz olacak."

Peki yeni Fiesta nasıl olacak? Hibrit mi, elektrikli mi?

Eğer Fiesta yollara geri dönerse kaputunun altında eski bildiğimiz klasik motorları bulmayı pek beklemeyin. Ford, Avrupa pazarında elektrikli araç üretimine devasa yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu durum, yeni nesil bir Fiesta'nın tamamen elektrikli bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkma ihtimalini oldukça güçlendiriyor. Tabii tamamen elektrikli sisteme geçiş aşamasında, bütçe dostu ve mantıklı bir seçenek olarak hibrit bir versiyonun da masada olması kuvvetle muhtemel.

1976 yılındaki ilk çıkışından üretiminin sonlandığı döneme kadar dünya genelinde 22 milyondan fazla satan bir modelden bahsediyoruz. Yani Fiesta'nın Avrupa'daki popülaritesini anlatmak için "çok seviliyordu" demek hafif kalır, o âdeta her mahallenin bir parçasıydı. Amerika pazarından 2019'da çekilmiş olsa da Avrupa'da Focus ile birlikte markanın kalesini uzun süre korumayı başarmıştı. Bakalım yeni Fiesta da bu başarıyı yakalayabilecek mi?