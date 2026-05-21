Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ford Avrupa Başkanı Açıkladı: Yılların Efsanesi Ford Fiesta Geri Dönüyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Ford Avrupa Başkanı, verdiği bir röportajda Ford Fiesta'nın geri dönüşüne yeşil ışık yaktı.

Ford Avrupa Başkanı Açıkladı: Yılların Efsanesi Ford Fiesta Geri Dönüyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Avrupa sokaklarının en tanıdık simalarından biri olan Ford Fiesta, 2023 yılında üretimi durdurulmasının ardından küllerinden doğmaya hazırlanıyor olabilir.

2023 yılında Ford'un üretim bandına veda eden emektar hatchback modeli Fiesta, görünüşe göre geri dönecek. Avrupa yollarında milyonlarca kişinin ilk arabası, gençlerin sevgilisi ya da şehir içinin pratik kaçış noktası olan bu modelin geri döneceğine dair dedikodular giderek güçleniyor.

İçerikten Görseller

Ford Avrupa Başkanı Açıkladı: Yılların Efsanesi Ford Fiesta Geri Dönüyor!
2
2

Ford Avrupa Başkanı açıkladı

2

Söylentilerin fitilini ateşleyen isim ise sıradan biri değil, bizzat Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick. BBC'ye verdiği röportajda Fiesta'nın geleceğine dair soruları yanıtlayan Baumbick, kesin bir geri dönüş tarihi vermedi ama açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi. Baumbick şu ifadeleri kullandı:

"Bugün paylaşabileceğim kesin bir şey yok ancak size şu kadarını söyleyebilirim, aklımda en ufak bir şüphe bile yok. Fiesta ismine ve bu arabaya karşı ne kadar büyük bir sevgi olduğunu çok iyi biliyorum. Gelecekte bu konuda paylaşacağımız bazı haberlerimiz olacak."

Peki yeni Fiesta nasıl olacak? Hibrit mi, elektrikli mi?

2

Eğer Fiesta yollara geri dönerse kaputunun altında eski bildiğimiz klasik motorları bulmayı pek beklemeyin. Ford, Avrupa pazarında elektrikli araç üretimine devasa yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu durum, yeni nesil bir Fiesta'nın tamamen elektrikli bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkma ihtimalini oldukça güçlendiriyor. Tabii tamamen elektrikli sisteme geçiş aşamasında, bütçe dostu ve mantıklı bir seçenek olarak hibrit bir versiyonun da masada olması kuvvetle muhtemel.

1976 yılındaki ilk çıkışından üretiminin sonlandığı döneme kadar dünya genelinde 22 milyondan fazla satan bir modelden bahsediyoruz. Yani Fiesta'nın Avrupa'daki popülaritesini anlatmak için "çok seviliyordu" demek hafif kalır, o âdeta her mahallenin bir parçasıydı. Amerika pazarından 2019'da çekilmiş olsa da Avrupa'da Focus ile birlikte markanın kalesini uzun süre korumayı başarmıştı. Bakalım yeni Fiesta da bu başarıyı yakalayabilecek mi?

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Mayıs 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Sıfır Mercedes Almak Hayal mi Oldu?

Mayıs 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Sıfır Mercedes Almak Hayal mi Oldu?

Araba Elektrikli Araba Ford

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com