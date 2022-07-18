Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği YKS 2022 sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlar, sosyal medyada yeni tartışmalar başlattı.

Milyonlarca Türk gencinin merakla beklediği YKS 2022 sonuçları bu sabahın ilk ışıklarında açıklandı. Gençlerin üniversiteye girişlerini sağlayacak sınavın sonuçları kimi gençleri mutlu ederken, birçok genciyse üzdü. Sınav sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyada gündem oldu.

Gelen sonuçlar hakkında yorumlarını paylaşan öğrenciler, özellikle bu yıl sınavın kolaylığı nedeniyle yaşanan yığılmadan şikâyetçiydi. Sınav sonuçlarına gelen bazısı eğlenceli, bazısıysa düşündüren tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

YKS 2022 sınav sonuçlarına gelen tepkiler:

Tabii pek çok öğrenci yığılmadan şikayetçiydi: