Sosyal medya platformları arasındaki özellik benzerlikleri her geçen gün artıyor. Video odaklı uygulamalar, kullanıcı deneyimini geliştirmek için rakiplerinden ilham almayı sürdürüyor. Bu kapsamda YouTube da platforma eklemeyi planladığı yeni bir özellikle gündeme geldi.

YouTube, içerik üreticilerinin videolarına başka hesapları da ekleyebileceği yeni bir iş birliği özelliğini test etmeye başladı. Henüz sınırlı sayıda kullanıcıyla denenen bu özellikle birlikte, videolarda birden fazla içerik üreticisinin adı birlikte görünebilecek. Bu da hem içerik üreticileri hem de izleyiciler için yepyeni bir paylaşım deneyimi anlamına geliyor.

YouTube, içerik üreticilerinin videolarında başka hesaplarla ortaklık kurmasını sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor. Bu sayede bir videoda birden fazla ismi görmek ve içerik üreticilerinin izleyici kitlesiyle karşılıklı etkileşim kurması mümkün olabilecek.

Özelliğin akıbeti kullanıcı geri bildirimlerine göre belirlenecek

Şu an için sınırlı sayıda içerik üreticisiyle test edilen sistem, ilerleyen dönemlerde daha fazla kullanıcıya açılabilir. Videolara eklenen iş birlikleri, içerik üreticisinin adıyla birlikte görünür olacak. Mobil cihazlarda ise birden fazla isim yerine “...ve diğerleri” şeklinde bir ifade kullanılacak. Bu alana dokunulduğunda, videoda yer alan tüm isimler ve her biri için bir “Abone ol” butonu gösterilecek.

Instagram ve TikTok’ta olduğu gibi, bu sistemde de videoyu yükleyen kişi diğer kullanıcıyı davet edecek ve davet edilen kişinin onay vermesi gerekecek. Böylece içerik üreticilerinin başka kişileri izinsiz şekilde videolarına eklemesi engellenecek. Ancak iş birliği yapılan kişilerin, video performansı gibi yükleyiciye özel verilere erişimi olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

YouTube, bu özelliği herkese açıp açmayacağına kullanıcıların geri bildirimlerine göre karar verecek. Test sürecinden gelecek yorumlar, özelliğin nasıl şekilleneceğini belirleyecek gibi görünüyor.