Spotify ve Apple Music'in ardından YouTube Music de en çok dinlenen müzikleri bir araya getiren bir özellik üzerinde çalışıyor. Şu an için tüm kullanıcıların erişimine açılmayan özellik, 100 parçadan oluşan bir çalma listesi sunacak.

Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik yayın servisi olan Spotify ve onun en büyük rakibi konumunda bulunan Apple Music, geçtiğimiz günlerde yayınladıkları Wrapped ve Replay adlı özellikler ile kullanıcılara 2020 yılındaki müzik alışkanlıklarının bir özetini sunmuşlardı. Bu özelliklerin popülaritesinden etkilenmiş olacak ki bu yıl ilk kez YouTube Music de kullanıcılara bir yıllık özet sunmaya hazırlanıyor.

Şu an için sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açılmış olan “My 2020 Year in Review” (2020 Yıllık Özetim), tıpkı Apple Music’in Replay özelliği gibi bir çalma listesi olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu çalma listesi, yıl boyunca en çok dinlediğiniz müzikleri bir araya getiriyor.

YouTube Music'in My 2020 Year in Review çalma listesi böyle görünüyor

Android Central tarafından aktarılan bilgilere göre My 2020 Year in Review hala geliştirilme aşamasında. Henüz sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açılmasının temel nedeni de bu. Öyle ki; paylaşılan bilgilere göre 100 şarkıdan oluşması gereken oynatma listesinde şu anda 86 parça bulunuyor.

Özellikle Spotify’ın Wrapped özelliği, müzikseverler tarafından fazlasıyla beğenilmişti ve kullanıcılar yıllık müzik özetlerini Twitter, Instagram gibi pek çok sosyal medya platformunda paylaştılar. YouTube Music’in yıllık özet niteliğindeki çalma listesinin ne kadar popüler olacağını ise tüm kullanıcıların erişimine açıldığında göreceğiz.