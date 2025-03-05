YouTube'un uygun fiyatlı abonelik seçeneği Premium Lite, başlangıçta ABD'ye özel olacak şekilde kullanıma sunuldu.

YouTube, mevcut Premium aboneliğine alternatif olarak daha uygun fiyatlı bir reklamsız izleme seçeneği olan Premium Lite aboneliğini resmî olarak kullanıma sunmaya başladı.

YouTube'un yeni Premium Lite aboneliği ilk olarak ABD'deki kullanıcılara özel sunuldu ve aylık 8 dolar karşılığında 'çoğu' videoda reklamsız YouTube deneyimi vaat ediyor.

ABD'nin ardından sırada Avustralya, Almanya ve Tayland var

Yeni abonelik seçeneği ilk olarak ABD'ye özgü olsa da önümüzdeki haftalarda Avustralya, Almanya ve Tayland’da da erişime açılacak. Bu ülkelerden sonra dünya genelinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Bu yeni abonelik ile birlikte podcast'ler, oyun, moda, güzellik ve haber içerikleri reklamsız izlenebilecek. YouTube Music ve Shorts ise bu kapsama dâhil değil ve hâlâ reklam içermeye devam edecekler.

Premium'un birçok özelliği Premium Lite'da yer almayacak

Premium Lite aboneleri aynı zamanda indirme ve arka planda oynatma gibi Premium’un sunduğu bazı avantajlardan da yararlanamayacak.

YouTube’un ürün müdürü Johanna Voolich, yeni planın müzik hizmetine ihtiyaç duymayan ancak reklamsız bir deneyim isteyen kullanıcılar için geliştirildiğini belirtiyor. Ayrıca bu modelin içerik üreticilerine yeni gelir kaynakları sunacağını vurguluyor.

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Peki siz YouTube'un bu yeni abonelik seçeneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'ye geldiğinde abone olmayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.