Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olayın yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre bir doktor, YouTube'dan izlediği bir videoyla safra kesesi taşı ameliyatı yapmayı denedi ve 15 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu.

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, insanların her türden içeriğe ulaşmasını sağlıyor. Sağlık da bunlardan biri. Birçok sağlık temalı video, insanların bilgilendirilmesi amacıyla platformda yer alıyor.

Ancak yeni bir iddia, bu tarz videolardan birinin Hindistan’da sahte bir doktor tarafından kullanıldığını öne sürdü. Gelen bilgilere göre bu kişi, bir çocuğun ölümüne yol açtı.

Sahte doktorun YouTube videosu izleyerek çocuğu ameliyat ettiği ve ölümüne neden olduğu iddia ediliyor

Hindistan’dan kaynaklara göre 15 yaşındaki bir erkek çocuğu, geçtiğimiz cuma günü istifra ve karın ağrısı semptomları ile bir kliniğe kaldırıldı. Bunun ardından da safra kesesi taşı çıkarma işlemi için ameliyata alındı.

Ameliyata bu “sahte doktor” olarak nitelendirilen Ajit Kumar Puri isimli kişinin girdiği ifade edildi. Üstelik operasyonun ailenin bilgisi veya rızası olmadan yapıldığı da aktarıldı. İddiaya göre Puri, YouTube’dan izlediği bir videoyla operasyonu gerçekleştirmeye çalıştı. Operasyon sırasında çocuğun durumu iyice kötüleşti. Aile müdahale etmeye çalıştığında ise sahte doktor, “Burada doktor ben miyim siz misiniz?” tepkisini vererek sert çıkıştı.

Puri, durumun iyice kötüleşmesinin ardından hastayı başka hastaneye götürmeyi kabul etti. Ancak maalesef çocuk yolda giderken hayatını kaybetti. Sahte doktor ise cesedi bırakıp kaçarak kayıplara karıştı.

Gelen bilgilere göre aile, bu korkunç olayın ardından polise şikâyette bulundu. Puri’nin yetersiz ve deneyimsiz olduğunu söylerken eylemlerinin oğullarının ölümüne yol açtığını ifade ettiler. Sahte doktora ve sahibi olduğu kliniğe dava açıldı. Polisin Puri’yi yakalamaya çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Eğer yaşananlar doğruysa umarız sahte doktor yakalanır ve başkalarının ölümüne neden olmaz. Bu olay, özellikle sağlık alanında uzmanlık olmadan hiçbir şeyin yapılmaması gerektiğinin çok önemli bir örneği. Benzer şeylerin yaşanmaması için önüne geçilmesi şart.