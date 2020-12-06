Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, yorumlarda nefret söylemini azaltmak için yeni bir özellik geliştirdi. Yeni özellikle birlikte algoritma, hakaret içeren yorumları tespit ederek paylaşılmadan önce kullanıcılara uyarıda bulunacak.

Popüler video platformu YouTube, videoların altındaki zorbalık, nefret söylemi ya da hakaret içeren kötü yorumları ortadan kaldırmak için yeni adımlar atıyor. Aktarılanlara göre şirket, bir yapay zekâ aracılığıyla yorumları gönderilmeden önce tarayacak ve saldırgan olabileceği tespit edilen yorumlar için kullanıcılara "yorumları saygılı tutmalarını" hatırlatacak bir bildirim gönderecek.

Google'ın yeni özelliği aslında sosyal medya devi Instagram'ın geçtiğimiz dönemlerde kullanıma sunduğu bir özelliğe oldukça benziyor. Nefret söylemi içeren yorum yapmaya çalıştıklarında kullanıcıları uyaran ve tekrar düşünmelerini isteyen bir mekanizma geliştiren Instagram, platform kurallarını sürekli olarak ihlal eden kullanıcı hesaplarının ise devre dışı bırakılabileceğini söylemişti.

YouTube, yorumlarda nefret söylemini azaltmaya çalışıyor:

Instagram'dakine benzer bir şekilde çalışan yeni YouTube özelliği de yapılan yorumda aşağılayıcı bir söylem tespit ederse yorum gönderilmeden önce kullanıcıya uyarıda bulunacak. Bu noktada kullanıcılar, yorumu düzenleyebileceği gibi hiçbir şey yapmadan olduğu şekilde paylaşabilecek. Bir başka deyişle platform, kullanıcıları kısıtlamak yerine yorum yapmadan önce "bir kez daha düşünmelerini" teşvik edecek.

Yapılan bu değişiklik, YouTube'un nefret söylemini azaltma ve platformu tüm içerik oluşturucuları için daha adil hale getirme çabasının bir parçası. Bu kapsamda yukarıda bahsi geçen özelliğe ek olarak içerik oluşturucular, bu tür yorumlardan kaçınmak için "potansiyel olarak uygunsuz ve incitici yorumları" otomatik olarak filtreleyen bir YouTube Studio özelliğine kavuşacak.

YouTube videolarının yorum bölümleri, içerik oluşturucuların takipçileriyle iletişime geçmesinin en önemli ve en etkili yolu ancak bu kısmın çoğu zaman internetin çirkin tarafını gösterdiğini de unutmamak gerekiyor. Peki, sizce YouTube'un bu yeni özelliği kötü yorumların sayısında bir azalmaya neden olur mu?