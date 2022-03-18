Yurt Dışına Çıkış Harçlarına Yüzde 200 Zam Geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışına çıkış harçlarına yüzde 200 zam yapıldı. 2019 yılından beri 50 TL olan harç tutarı, bugünkü kararla 150 TL oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yurt dışına çıkmayı düşünen vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar yer aldı. 5307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre yurt dışına çıkışlarda ödenmesi gereken harçlara zam yapıldı. Bu zammın oranı yüzde 200 olarak kayıtlara geçti. Peki yapılan zamla yurt dışına çıkış harçları kaç para oldu?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "'Yurt Dışına Çıkış Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar" isimli Cumhurbaşkanı Kararı'na göre yurt dışına çıkmak için ödenmesi gereken harç tutarı, 150 TL'ye yükseltildi. Bu tutar, bugüne kadar 50 TL olarak uygulanıyordu.

Yurt dışına çıkış harçları kimler için geçerli?

Yurt dışına çıkış harcı, 7 yaşından büyük olan ve yurt dışına çıkacak olan tüm vatandaşlara uygulanıyor. Bu harcın ödenmesi ile verilen pul, pasaportun ilgili bölümüne yapıştırılıyor ve söz konusu vatandaşın yurt dışına çıkışı için hiçbir engel kalmamış oluyor.

Yurt dışına çıkış harcına getirilen zam, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Gelin hep birlikte o paylaşımlara bakalım.

Yurt dışı çıkış harcına gelen zammın sosyal medyadaki yansıması: