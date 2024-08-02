Yüzücülerin Yarıştan Önce Kendilerine Vurmalarının Kırk Yıl Düşünseniz de Aklınıza Gelmeyecek Sebebi

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Olimpiyat yarışlarının bir dalı olan yüzmede yarışmacıların hazırlanırken kendilerine vurduklarına şahit olmuş olabilirsiniz. Bunu bir ritüel olarak mı yapıyorlar yoksa bir işe yarıyor mu?

“Vücutlarını tokatlamalarının yüzmede ne gibi bir faydası olabilir?” diye düşünüyorsanız okumaya devam edin.

Çünkü bu yaptıklarının tahmin ettiğinizden de etkili bir sebebi var!

Yüzücülerin kendilerine vurması hep yapılan bir uygulama.

yüzücü

Her sporcu, kendilerine ait bir ritüel ve rutin oluşturmuş durumda. Bu tokat atmayı da onlardan biri gibi düşünmeniz oldukça normal. Fakat bunu sadece bir totem ya da rutin olarak düşünmek doğru olmaz.

Çünkü vücutlarının bacak, kol, omuz ve göğüs gibi bölgelerine vurmaları can yakıcı gibi gözükse de aslında yüzmelerini etkileyen önemli bir faktör. Nasıl mı?

Yüzücüler için omuz, paktoraller, trisepsler oldukça önemli.

yüzücü

Genellikle dikkat ettiyseniz vurdukları kısımlar da buralar oluyor. Sebebi de kan akışının sağlanması ve başarılı bir yüzüş gerçekleştirmek. Bu bölgelerdeki kas gruplarının harekete geçmesine, yeterince ısınarak performansa hazır hâle gelmesine yardımcı olan bu vurma eylemi, zihinsel olarak da insanı aktif tutmaya yarıyor.

Kan akışını hızlandırmak için bazı yüzücülerin hacamat yaptığı da biliniyor.

yüzücü

Yüzmek için kan akışı oldukça önemli. Bazı yüzücülerin vücutlarında mor halkalar görürseniz bilin ki bu da kan akışını desteklemenin bir parçası.

Tabii tüm bunların yanında kendine vurmanın rakiplere korku veren psikolojik bir yönünü de unutmamak gerekir.

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