Özellikle pandemi döneminde büyük atılım yapan alışveriş platformu Getir, artık internet sitesi ile de hizmet verecek. Sitede yer alan hizmetler ile mobil uygulamadaki hizmetler arasında bir fark olmayacak.

Akıllı telefonlarımızda kendine yer edinen uygulamalardan biri de istediğimiz ürünleri kapımıza kadar getirmeyi sağlayan hizmeti ile Getir. Son yıllarda değeri gittikçe artan ve sürekli yeni yatırımlar çeken platform, önemli bir eksiği gidererek internet sitesini de kullanıma açtı.

Aslında Getir pandemi döneminde öne çıkmış olsa da 5 yıldan daha eskiye dayanan bir geçmişi var. Alışveriş platformunun Twitter hesabı 2015 yılında sosyal medyadaki yerini almış durumda. Bu haliyle de sitenin açılışı biraz gecikmiş gibi duruyor. Yine de daha öncesinde de getir.com adresinin Getir tarafından uygulamalarının reklamını yapmak için kullanıldığını hatırlatalım.

150 milyon dolarlık daha yatırım:

Öte yandan Getir cephesindeki tek yeni şey internet sitesi değil. Platform ayrıca 150 milyon dolarlık bir yatırım daha almayı başardı. Böylece platforma bu yıl yapılan yatırımın toplamı 1,1 milyar doların üzerine çıktı.

Bu ek yatırımı Getir'in hali hazırda yatırımcısı olan bir ismin yaptığı belirtilirken, anlaşmanın sonucunda ne kadar hissenin el değiştirdiği ya da değerlemenin neye göre yapıldığı konusunda bir açıklama gelmedi. Şirkete yakın kaynaklara göre bu kaynak, platformun Türkiye'de ve dünyada büyümesi için kullanılacak.

Değerini üçe katlamıştı:

Son yıllarda Türkiye'den çıkan en başarılı girişimler arasında yer alan Getir, son yatırım turundaki değerleme ile değerini neredeyse üçe katlamayı başarmıştı. Platofrmun değeri 7,56 milyar doları bulmuştu. Bu kadar kısa sürede bu kadar yüksek değere ulaşmak çok çok nadir görülen bir olay.