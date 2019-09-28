Zargan, cümle çeviri taraklarında bezi olmayan, Yalnızca İngilizce ve Türkçe arasında klasik bir sözlük işlevi gören bir kuruluş. Peki buna rağmen Tureng ve Google Çeviri gibi rakipleri karşısında senelerdir ayakta kalmayı nasıl başarıyor? Yazımızda bu sorunun cevabını veriyoruz.

Hayatımızda yer alan çoğu şey İngilizce. Durum böyle olunca da çoğu zaman bilinmeyen kelimelerle karşılaşılabiliyor. İngilizce’yi bilen de bilmeyen de gün içinde sıklıkla sözlüklere başvurabiliyor. Zargan da çok uzun zamandır hizmet veren bir Türkçe-İngilizce sözlük sitesi. Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte de mobil uygulamaları çıkarıldı.

Türkiye’nin en çok kullanılan sözlüklerinden biri olan Zargan Sözlük, güçlü rakipleri karşısında senelerdir ayakta durmayı başarıyor. Peki onlarca sözlük içerisinde öne çıkan Zargan nedir? İşte yazımızda tam olarak bunlardan bahsedeceğiz. Ama öncesinde Zargan’ın hangi sözlüklerle rekabette olduğuna kısaca bir göz atalım.

Zargan’ın rakip olduğu en iyi sözlükler ve çeviri araçları

Tureng Sözlük

Sesli Sözlük

Google Çeviri

Yandex.Çeviri

Microsoft Bing Çeviri

Cambridge Sözlüğü

bab.la

Zargan’ın zaman zaman bir sözlükten çok daha fazlası olduğunu söylemek gerekiyor. Özellikle, 2003 yılında yapılan bir uygulama bunun en büyük kanıtı. O zamanlar ABD ve Irak arasında geçen Irak Savaşı patlak vermişti. Zargan da buna tepki olarak hangi kelime aratılırsa aratılsın öncelikle “war” kelimesinin yanında “ölüm, yıkım, acı” tarzında anlamlar gösteriliyordu.

Eğer kullanmayı bilirseniz Zargan ile İngilizce öğrenmek de mümkün:

Biliyorsunuz, sözlüklerde bir arama yapıldığı zaman aratılan kelimeyle bağlantılı birkaç farklı sonuç daha kullanıcı önüne çıkarılıyor. Bu sonuçlar Zargan’da oldukça fazla. Bu sayede yaptığınız arama sonucunda karşınıza çıkan çeşitli yan anlam, ikinci anlam ya da zaman çekimleri gibi önemli varyasyonlara göz attığınız zaman İngilizce’ye dair küçümsenemeyecek bir dağarcığa sahip olmak hiç de imkânsız değil.

Zargan’ın çeviri ve sözlük dışındaki önemli özellikleri:

Tüm kelimelerin İngilizce ve Türkçe karşılıklarını vermesi:

Bir sözlüğün yerine getirmesi gerektiği en temel özellik, aratılan kelimenin karşı dilde ne anlama geldiğini göstermektir. Zargan, bunu bir üst seviyeye taşıyarak, Türkçe İngilizce çeviri yapmanın yanı sıra Türkçe sözlük görevi de görüyor. Bu her zaman çok faydalı olmasa da bazen anlamına bakarak aslında yanlış kelimeyi arattığınızı fark etmeniz mümkün.

Kelimenin geçtiği tüm kalıp ve terimlerin İngilizce karşılığı var:

Yabancı bir dil öğrenmek bazen her ne kadar zor olsa da emin olun Türkçe birçoğundan çok daha zor. Bu zorluğun en büyük sebeplerinden biri de bir kelimenin bazen sayfalarca farklı anlama sahip olabiliyor olması. Kalıp içerisinde kullanılan bir kelime bazen bilinenden çok daha farklı bir anlam kazanabiliyor.

Eğer böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız, Zargan en büyük yardımcınız olabilir. Çünkü Türkçe kelime aratıldığı zaman o kelimeyle alakalı terimlerin İngilizce’si de çıkıyor. Peki bu neden bu kadar büyük bir artı? Çünkü günümüzde en çok başvurulan sözlüklerden biri olan Google Çeviri ve Yandex.Çeviri gibi araçlar kalıplaşmış kelimeler tarafında zayıf düşebiliyor.

Aynı şekilde İngilizce deyim ve terimlerin de karşılığı var:

Bir çeviri yaparken, sözlük kullanımında çekilen en büyük güçlüklerden biri kalıp kelimeler. Çünkü bilinmeyen bir kelimenin aslında bir kalıba dahil olduğunu anlamak pek mümkün olmuyor. İşte böyle bir durum varsa, Zargan araya girerek o kelimenin İngilizce’de hangi kalıplarda ne anlamda kullanıldığını gösteriyor. Google Translate gibi sözlüklerde terimlerin anlamlarına ulaşmak bir hayli zor olabiliyor.

Her sorguda değişen 10 temel İngilizce kelime önerisi:

Bir sözlük her zaman o dile hâkim, çeviri yapmak isteyen insanlar tarafından kullanılmıyor. Çoğu zaman kelime dağarcığı geniş olmayan insanlar da sözlüklere başvuruyor. Zargan da bunun farkında olarak yapılan her aramada sayfanın sağ tarafında 10 tane temel kelime öneriyor. Bu sayede rastgele olarak karşınıza çıkan kelimelerin ne anlama geldiğine bakabiliyorsunuz.

Popüler İngilizce terimleri önererek dağarcık kazandırması:

Bir üst maddede de bahsettiğimiz gibi, Zargan dağarcık kazandırma konusuna oldukça çok önem gösteren bir sözlük. Sonuçta sözlüğe başvurmak, yetersiz dağarcığın bir sonucu. Bunun önüne geçmek için de kullanıcının karşısına popüler kelimelerden oluşan bir kısım koymak zekice bir çözüm. Bu sayede Zargan cümle çevirisi yapabilen rakiplerine karşı bir artı daha alıyor.

Türkçe’den Türkçe’ye yani eş anlamlı kelimeleri göstermesi:

Zargan, Türkçe bir kelime aratıldığı zaman daha önce de söylediğimiz gibi kelimenin Türkçe’deki anlamını da gösteriyor. Ancak bu, yaptığı tek şey değil. Bunun yanında, eğer varsa kelimenin eş anlamlılarını da gösteriyor. Bu, bir kelime çok fazla anlama sahipse, alternatif bir Türkçe kelimeye ihtiyaç duyulduğu zaman kullanışlı bir özellik oluyor.

Zargan indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

Zargan ile ilgili öne çıkan özellikleri sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Sona birkaç tane editör notu bırakmak da istedik. Öncelikle sözlüğün internet sitesi oldukça kullanışlı ve sonuca kolayca ulaşmanızı sağlayan kısayollar bulunuyor. Yani arattığınız kelimenin geçtiği terimleri ve eş anlamlılarını görmek isterseniz bunu tek bir tuşla yapmak mümkün.

Mobil uygulamaya gelince, uygulamanın hem Android hem de iOS platformları için en son 2017 yılında güncelleştirilmiş olması bir eksi. Bu durum performans anlamında büyük bir soruna yol açmıyor olsa da uygulamayı her açtığınızda eski bir sürüm için yapılmış uyarısını görmek bir yerden sonra can sıkıcı bir hâl alabiliyor.

Son olarak, Zargan kelime karşılıklarını ve içinde geçtiği terimlerin anlamlarını kendi veri tabanından alıyor. Yani hepsi için kendi çevirilerini kullanıcılara sunuyor. Ancak Türkçe’den Türkçe’ye verdiği anlamlarda, hazırlanışı tam 34 sene sürmüş olan Kubbealtı Lugatı’nı esas alıyor. Yani oldukça geniş kapsamlı bir sözlükten yardım alınıyor.