Ziya Selçuk'tan Okulların Nasıl Açılacağı Hakkında Açıklama

31 Ağustos’ta açılacağı söylenen yeni okul dönemi hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yeni bir açıklama geldi. Selçuk, 31 Ağustos’ta açmayı temenni ettiklerini, gerekirse online eğitim veya seyrekleştirme modeliyle okulları açabileceklerini söyledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020’nin bahar döneminin büyük kısmını online eğitim üzerinden alan öğrenciler, yeni dönemin ne zaman başlayacağını fazlasıyla merak ediyor. Konu hakkında daha önce de bazı açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos’ta açılmasını planladıklarını söylemişti. Bu açıklamalara pek çok farklı ses gelirken özellikle veliler bu tarihin çok erken olduğunu ve koronavirüs pandemisinde fazlasıyla risk taşıdığını düşünüyor.

Veli ve öğrencilerin bu endişeleri ile ilgili önceden de açıklama yapan Bakan Ziya Selçuk, yeni bir açıklama daha yaptı. Selçuk, yaptığı açıklamada “31 Ağustos’ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim uzaktan devam edebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da yaptığı açıklamalara göre okulların açılış tarihi belli olsa da nasıl olacağı konusu hala bir kesinlik bulundurmuyor. Selçuk, yaptığı açıklamada “Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin denirse biz buna da hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız.” dedi.

Oluşacak verilere bakarak ağustos sonu, eylül başı gibi hareket planını ayarlayacaklarını söyleyen Bakan Selçuk, her türlü altyapı ve imkanımızın fazlasıyla olduğunu belirtti. Selçuk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden, “Çocuklarımızı okullarıyla, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla buluşturmak için hepimizin maske takması, sosyal mesafesini koruması, tedbirlere dikkat etmesi şart” açıklamasını yapmıştı.

Görünen o ki Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihini duyursa da bu tarihte eğitimin okullarda başlamasına henüz karar verilmedi. Belki de bu tarihte okullar yine online eğitimle başlayacak ya da eğitim saatleri azaltılarak öğrenciler daha küçük gruplar halinde sınıflara alınacak. Okulların ne zaman açılacağını artık öğrenmiş olsak da nasıl açılacağı hala akıbetini koruyor. Konu hakkında yeni açıklamalar yapıldıkça sizleri bilgilendireceğiz.