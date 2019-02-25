ZTE, 5G Destekli Amiral Gemisi Axon 10 Pro 5G'yi Tanıttı

Çin’in dünya haberleşme pazarındaki en güçlü ellerinden birisi olan ZTE, 5G destekli amiral gemisi telefonu ZTE 10 Pro 5G ile MWC’de sahneye çıktı. Firma buna ek olarak, orta seviyeli Blade V10 modeliyle de dikkatleri üzerine çekti.

Barselona’da fırtına gibi başlayan Mobil Dünya Kongresi’nde sıra ZTE’ye geldi. Bir süredir ABD ve Çin arasındaki gerilimin odağında bulunan firma, 5G destekli ilk amiral gemisini tanıtarak ana akım üreticileri yakaladı. ZTE Axon 10 Pro 5G, tasarım açısından geçtiğimiz yılın standartlarına sahipken teknolojik açıdan 2019’un en iyi cihazlarından birisi olarak görünüyor.

Damla şeklinde ekran çentiğine sahip olan Axon 10 Pro 5G, arka tarafında 3 kamera sensörüyle bizi karşılıyor. Parmak izi okuyucusu ise cihazın ön yüzünde, ekran altında bulunuyor. Bu teknoloji yaygın şekilde ilk olarak OnePlus 6T’de kullanılmış, 20 Şubat’ta Samsung Galaxy S10’da da yerini almıştı.

Qualcomm’un en yeni monil platformu Snapdragon 855’ten gücünü alan ZTE Axon 10 Pro 5G’de X50 modemi bulunuyor. Bu modem, Qualcomm’un 5G desteği sunmak için kullandığı SD855 yongalarında yer alıyor. 2019’un amiral gemilerinde, SD855’i bol bol görecek, X50 modemine de sık sık rastlayacağız.

ZTE Axon 10 Pro 5G’ye dönecek olursak, cihazın 6 GB RAM vce 64 GB depolamaya sahip başlangıç varyasyonu ile piyasada yer alacağını söyleyebiliriz. Firma daha fazla net ilgi vermekten kaçınsa da 128 GB’lık versiyonun da piyasada yer alacağı söyleniyor.

Orta seviyeli ZTE Blade V10, 32 MP ön kamera ile sahnedeydi:

Çinlki firmanın bir sonraki cihazı ise teknik açıdan orta seviyeli olan Blade V10 modeliydi. Günümüz tasarım trendlerine sahip olan cihaz, ön tarafta damla çentiğin içerisinde bir kameraya sahip. Cihazın arka yüzünde ise çift sensörlü kamera kurulumuna yer verilmiş durumda. Arkadaki ana sensör 16 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekerken, ikincil sensör ise 5 MP çözünürlüğü ile alan derinliği için kullanılıyor.

Blade V10’un ön yüzünde yer alan tek kamera ise 32 MP çözünürlüğe sahip. Firma bu kamera için “smart selfie” adını verdiği yazılımsal bir özellik de sunuyor. Henüz bu teknoloji hakkında herhangi bir detay paylaşılmış değil.

6.3 inçlik ekrana sahip olan Blade V10, günümüz standartlarından geri kalan 2,1 GHz hızında 8 çekirdekli işlemciyle raflara çıkacak. Cihazın 3 GB RAM - 32 GB depolama ce 4 GB RAM - 64 GB depolama olmak üzere iki farklı seçeneği bulunacak. Cihazın batarya kapasitesi ise 3.100 mAh olarak göze çarpıyor.