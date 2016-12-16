PES 2017 Android ve iOS İçin 'Kısmen' Yayınlandı!

Konami’nin bu seneki kozu olan Pro Evolution Soccer 2017, Android ve iOS için yayınlandı!

Futbol ve oyun denildiğinde kapışma konusu haline gelen FIFA ve PES arasında, 2017 yılında da bu çekişme artıyor. FIFA özellikle resmi takım ve ligler ile kozlarını sağlam tutarken, PES’in ise oynayan kitle açısından büyük bir kozu var.

Bu noktada FIFA Mobile olarak mobile de gelen FIFA 17’nin ardından Konami de PES 2017’yi mobile getirdi. Android’de yayınlanmamış haliyle yayınlanma gibi bir garip durumu olan PES 2017, iOS’te ise şu anda sadece Avustralya’da yayınlandı.

Android için “Bu oyun yayımlanmamıştır, kararsız çalışabilir” uyarısı da veren PES 2017’nin tam çıkışının ise ne zaman olacağı şu an için belirsiz. Ancak eğer şans eseri indirebilir ya da Avustralya App Store mağazasından edinebilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki bağlantıları deneyebilirsiniz;