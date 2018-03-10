Video Oyunlarının Vücudumuza ve Beynimize Etkileri

Video oyunları, insan vücuduna ve beynine karşı hem iyi hem de kötü etkilere sahip. Peki bunlar neler?

Video oyunları, günümüzün en popüler eğlence araçlarından biri. İnsanın fiziksel ve ruhsal sağlığı için çeşitli tartışmalara sebep olan video oyunları, araştırma konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Florida'da okula yapılan terör saldırısının ardından Trump, oyun yapımcılarıyla görüşmüştü. Dünya Sağlık Örgütü, video oyunlarının genç beyinlere olan etkilerini araştırırken; bir yandan da video oyunlarının olumlu etkileri hakkında tartışan bilim adamları, oyunların dikkat geliştirdiğini iddia ediyor.

Oyuncu kitlesiyle ilgili yapılan araştırmanın dikkat çekenleri ise şu şekilde:

Video oyunları, birçok yetişkin ve çocuk tarafından oynanıyor. Araştırmaya göre, her evin en az bir üyesi haftada 3 saatten fazla oyun oynuyor. Oyuncuların yaş ortalaması ise 35.

Oyuncu kitlesinin %31'ini yetişkin kadınlar oluştururken, %18'ini ise 18 yaş altındaki erkek çocuklar oluşturuyor.

Video oyunları, %59 oranında erkekler, %41 oranında kadınlar tarafından oynanıyor.

Şiddet İçerikli Oyunlar Saldırganlığı Artırıyor

Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan araştırmaya göre, şiddet içerikli oyunlar saldırgan davranış oranını artırıyor. Bu durumun, suça eğilimin artmasına bir katkısı bulunmamakta.

GTA Gibi Oyunlar Suç Oranını Artırmıyor

2015 yılında yapılan bir çalışma, GTA serisi gibi suç içerikli oyunların yayınlanmasından sonra suç oranlarının düştüğünü ortaya koyuyor. Kimileri, insanların 'deşarj' olmak için bu oyunları oynayıp suç eğilimini azalttığını, kimileri ise tam tersi bu tip oyunların insanları suça yönelttiğini düşünüyor.

Aşırı Oyun Oynamak Bağımlılık Yapabilir

Bu konu tartışmalı olsa da, Dünya Sağlık Örgütü akıl hastalıkları listesine yakında 'oyun bağımlılığı'nı eklemeyi düşünüyor.

Nişancı Oyunları Görsel İşleme Kabiliyetini Geliştiriyor

Call of Duty ve Destiny gibi oyunlar, görsel hafızayı güçlendiriyor. Oyun oynamayanlara göre daha dikkatli ve güçlü görsel hafızaya sahip oyuncular, oyunlarda kazandığı bu yetenekleri gerçek hayata bir 'artı' olarak yansıtabiliyor.

Video Oyunları, El-Göz Koordinasyonunu Geliştiriyor

Video oyunları dikkati artırdığı gibi, hem yetişkinlerin hem de çocukların motor becerilerini güçlendiriyor. Oyun oynayan ve oynamayan çocuklarla yapılan deneyde, oyun oynayanların verilen görevleri çok daha hızlı bir şekilde yerine getirdiği ortaya çıktı.

Ekran Başında Durmak Obeziteyi Artırıyor

Tahmin edebileceğiniz gibi, daha fazla oyun oynayan çocuklar daha kilolu oluyor. Alman çocukları üzerinde yapılan bir araştırma, 1.5 saatten az televizyon izleyen çocukların 1.5 saatten fazla televizyon izleyenlere göre %75 oranında kilolu olma ihtimalinin azaldığını gösterdi. Bu tabii ki hayret verici bir araştırma değil, genel olarak daha fazla oturan insanlar diğerlerine göre kilolu olur.

Spor Oyunları Oynayan Çocuklar Spora Yöneliyor

Kanadalı liseliler üzerinde yapılan araştırma; sporla ilgili video oyunları oynayan gençlerin, oynamayanlara göre daha çok sporla ilgilendiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre video oyunları, gençlerin spor dalları hakkında bilgilenmesini sağlayarak gerçek spora yönelmesini sağlıyor.

Video Oyunları, Problem Çözme Yeteneğini Geliştiriyor

Bulmaca tarzı oyunlar, çocukların problem çözme yeteneklerini geliştiriyor. Strateji ve RPG oyunları, bu yetenekleri geliştiren en önemli oyun türleri. Bunun dışında video oyunları, yaratıcılıkla da doğrudan bağlantılı.

Video Oyunları, Daha İyi Hissetmemize Yardımcı Oluyor

Araştırma, video oyunlarının insanları rahatlattığını ve daha iyi hissettirdiğini ortaya koydu. Başka bir araştırmaya göre, günde 1 saatten az oyun oynayan çocuklar, hiç oynamayanlara göre daha az duygusal sorun yaşıyor.

Araştırma sonuçları bu şekilde. Video oyunlarının tüm insanlığa hem iyi, hem de kötü etkileri bulunuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu oyunlar ruh sağlığımız için zararlı mı?