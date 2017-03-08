Şimdiye kadar ortaya koyduğu belge sızıntılarıyla dünya gündemine oturan WikiLeaks, bu sefer sunduğu belgeler ile CIA’yi hedef alıyor.

Yıllardan bu yana Özgürlük Ülkesi olarak adlandırılan ve Dünyanın Süper Gücü denilen Amerika’nın istihbarat teşkilatı olan CIA, ülkemizde olduğu gibi birçok ülke tarafından “Bizi izliyorlar” algısıyla efsaneleştirilir.

Son olarak da Cem Yılmaz’ın “CIA bu hesaplara bakıyormuş” esprisi ile yeniden gündeme gelen bu efsane, WikiLeaks’in son sızdırdığı belgelere göre gerçek gibi gözüküyor.

Akıllı telefonlar, tabletler hatta akıllı televizyonlar üzerinden kişileri izlediği iddia edilen belgelere göre Android, iOS, Windows, Mac OS ve Linux gibi sistemlere CIA tarafından sızılarak takip ediliyor.

Signal, WhatsApp, Telegram gibi dünyanın en popüler mesajlaşma hizmetlerini de inceleyebildikleri ve şifreleme olmasına rağmen mesajları görebildikleri ortaya çıkan belgelerdeki önemli konu başlıkları ise şöyle;

1) Akıllı Telefonunuzdan İzleniyor Olabilirsiniz!

Android, iOS ve Windows Phone dahil olmak üzere en popüler 3 işletim sistemini gözetlediği söylenen CIA, bu telefonlara doğrudan değil, casus yazılımlar aracılığı ile giriyor. Daha sonrasında telefondaki tüm bilgilere erişebilen CIA, aynı zamanda mikrofon ve kamerayı kontrol ederek sizin haberiniz olmadan takip edebiliyor.

Telefon markası olarak Samsung, HTC ve Sony’nin geçtiği belgelerde olay işletim sistemi odaklı olduğu için aslına bakarsanız herhangi bir telefona sızabildiklerini söyleyebiliriz.

2) Akıllı Televizyonlar Evinizdeki Casus Olabilir!

Weeping Angel isimli bir sisteme sahip olan CIA, böylece özellikle Samsung’un F8000 serisi akıllı televizyonları olmak üzere birçok Android, Tizen ve Web OS gibi yazılımlara sahip akıllı televizyonlara sızarak televizyon kapalı olsa bile güce bağlı olduğu sürece ses kaydı alabildiği söyleniyor.

3) Apple Ürünleri İçin Özel Ekip!

Android, Linux gibi sistemler açık kaynak kodlu olması sebebiyle hackerlar için olduğu kadar CIA için de kolay hedefler. Ancak iOS, Mac OS, Watch OS ve TV OS gibi Apple’ın kapalı sistemlerine sızmak daha zor. Bu sebeple siber departmanında Apple ürünleri için ayrı ve özel bir ekibi olan CIA, iPhone, iPad başta olmak üzere tüm Apple ürünlerinden veri ve bilgi almak için bu ekibini kullanıyor.

4) Akıllı Otomobiller de Gündemde!

Akıllı olan her ürüne girdiği görülen CIA için WikiLeaks belgelerine göre akıllı araç sistemi olan otomobiller de güvenli değil. Belgelerde ulaşabildiği değil de bu Android Auto, Apple Carplay gibi sistemlere sızarak otomobilden bilgi almayı hedeflediği görülen teşkilatın Tesla, Faraday Future gibi tamamen teknoloji üzerine kurulu otomobiller başta olmak üzere birçok otomobile erişerek hem konum ve ses bilgisi alma, hem de gerekli durumlarda bu akıllı sisteme sızarak suikast gerçekleştirebilme gibi planları olduğu iddia ediliyor.

5) Antivirüsler Gerçekten Güvenli mi?

Bilgisayarımızı zararlı yazılımlardan korumak için kullandığımız antivirüs programlarına sızdığı iddia edilen CIA tarafından geliştirilmiş casus yazılım, bilgisayarınız sizi zararlılardan antivirüs ile korurken CIA’e ise arka kapıyı açtığı iddia ediliyor.

6) Anti Rusya Siber Timi

Amerika’nın dünya üzerindeki belki de en büyük zıttı ve düşmanı sayılabilecek olan Rusya’da geliştirilen benzeri kötü yazılım ve casusluklara karşı da önlem almaya çalışan CIA, bir özel kütüphane ve ekip ile hem bu kötü yazılımlara karşı koymak, hem de yazılımı çözerek çalma gibi bir hedefi olduğu belirtiliyor.

7) İngiltere İstihbaratı da İşin İçinde!

Özellikle akıllı televizyonlar konusunda İngiltere’nin istihbarat teşkilatı olan GCHQ, CIA ile ortak çalışarak veri alışverişleri yaptığı bilgisi de WikiLeaks ile ortaya çıkmış oldu. Yani bazı durumlarda karşınızda sadece CIA değil, GCHQ biriminin de olduğunu düşünebiliriz.

Bu bilgiler ışığında “CIA bizi izliyor” algısının gerçek olduğunu görebiliriz. Peki neden bu kadar sağlam istihbarat sağlayabilen CIA bu 8000 sayfalık belgeleri sızdırılmasını sağlayabiliyor? İşte bunun da sebebi aslında belli.

Bu belgeler ile aynı zamanda dünyaya güç gösterisi yapmış olan CIA, elindeki siber sistemin ne kadar güçlü olduğunu ve istediği herhangi birini izleyebileceğini dolaylı yoldan tüm dünyaya göstermiş oldu. WikiLeaks’in kurucusu eski NSA istihbaratçısı Edward Snowden’in bu belgeleri bile rahat rahat sızdırabilmesine karşın sorun yaşamaması CIA’den bilinçli olarak sızdırılma yapıldığını doğrular gibi.

Sonuç olarak evet, akıllı cihazlar dünyası bizler için hayatımızı kolaylaştıran bir etmen olsa da internete bağlı herhangi bir cihaz gibi bizi takip edilebilir ve izlenebilir kılıyor. Ancak CIA gibi bir ekibin böyle sistemi sadece siyasi ve ABD hükümeti ya da müttefikleri için istihbarat gerektiren durumlarda kullanacağının bilgisini verelim.

Yani Cem Yılmaz’ın da vurguladığı gibi böyle bir teknoloji ve izlenebilirlik olsa bile adamlar bizim kırmızı bülten ile aranacak suçlu olmadığımız sürece ne yaptığımızı takmayacaklardır. Zaten stalk dediğimiz olay sayesinde Instagram, Facebook, Twitter, Swarm, LinkedIn gibi hesaplarımız bizlerin nerede ne yaptığımızı ve ne işle meşgul olduğumuz gibi bilgileri sunuyor bile. CIA’e pek de gerek kalmıyor.