Otomobillere uyguladığı performans geliştirmeleri ile bilinen Almanya merkezli Wheelsandmore , geliştirdiği yeni özel Audi R8 V10 Spyder’ı garajından çıkardı. R8 V10 Performance modelinden neredeyse iki kat daha güçlü olan araç, 0-100 kilometre hızlanmasını sadece 2,7 saniyede gerçekleştiriyor.

Wheelsandmore, ECU yazılım optimizasyonu ve güç çıkışını yaklaşık 800 beygir gücüne yükselten bir kanat egzoz sistemi de dahil olmak üzere 2015'te piyasaya sürüldüğünden beri mevcut Audi R8 için çeşitli geliştirmeler sunuyor. Alman şirket şimdi de, muazzam bir performans vadeden yeni Audi R8 V10 Spyder’ı tanıttı.

Apocalypticar olarak adlandırılan yeni yükseltme paketi ile araca, asimetrik olarak çalışan bir çift turboşarj, yeni su ve şarj hava soğutucuları ve motor kontrol yazılımı gibi pek çok iyileştirme uygulandı. Audi R8’i 1.035 beygir gücünde bir canavara dönüştüren Wheelsandmore, tork değerini ise 737 lb-ft’e yükseltti.

Karşılaştırma için; standart Audi R8 V10 Spyder Performance, 611 beygir gücü ve 477 lb-ft tork sunuyor. Wheelsandmore’un uyguladığı modifikasyon sayesinde araç, 0’dan saatte 100 kilometre hıza sadece 2,7 saniyede çıkıyor.

Ayrıca standart versiyonda 328 kilometre olan azami hız, 349 kilometreye çıkarıldı. Diğer modifiyeler arasında ayarlanabilir indirme yayları, coilover süspansiyonu, önde özel mat siyah 20 inç jantlar ve arkada Continental marka lastiklere sarılmış 21 inç jantlar bulunuyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu yükseltmeler hiç de ucuz değil. Audi R8 V10 Spyder Performance’ın mevcut fiyatı 208.000 dolar civarında. Wheelsandmore’un elinden çıkan bu özel Audi R8’in fiyatı ise 300.000 doların üzerinde.